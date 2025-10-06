El barrio Autódromo está consternado. Por 52° vez en lo que va del año ingresaron a robar en la Escuela Secundaria N°12 y los vecinos pierden la esperanza de que la situación de inseguridad se revierta.

Ads

“Entraron por los techos, se metieron al SUM de la escuela en medio de la noche y se llevaron las hornallas que son de fierro, caños de bronce de los termotanque, ollas, pavas y la parrilla de la cocina”, comentó Mario, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio a El Marplatense.

Esta situación da pie a las dudas sobre el motivo que lleva a estos delincuentes a ingresar un promedio de 5 veces por mes para delinquir. “Alguien los compra, tenemos que ser claros y transparentes, si roban es porque hay alguna chatarrería que los está comprando”, indicó.

Ads

Respecto a las respuestas de la policía, contó que “en este momento está el jefe distrital y el comisario en la escuela, temprano le tomaron la denuncia a la directora. Pedí una reunión urgente sobre esto. Encontré un barbijo y una rejilla con sangre, llamé a la policía para que secuestren estas cosas”.

No obstante, “recién traté de comunicarme con Rodrigo Gonçalves y directamente no atiende el teléfono. Del Municipio no tenemos respuestas de nada, desde la Secretaría de Seguridad están mudos”, denunció.

Ads

En este contexto, comentó que las falencias no se relacionan solamente con la inseguridad: “Tenemos un microbasural en la puerta del colegio con un auto prendido fuego, está todo detonado. Las calles, luminarias no tenemos nada, el pasto de la plaza detonado”.

“Si no tenemos respuestas sobre seguridad, menos le podemos pedir el arreglo de las calles, levantamiento de la basura. Yo pido, pero no nos dan respuestas lamentablemente”, concluyó.

Puede interesarte