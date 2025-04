Cansados de los robos y la creciente violencia, un grupo de repartidores se manifestó este miércoles frente a la Jefatura Departamental de Policía de Mar del Plata para exigir medidas urgentes de seguridad. La protesta surge tras una seguidilla de hechos delictivos que afectan a los trabajadores del sector, quienes denuncian ser blanco constante de asaltos.

En ese sentido, Carlos Miró, referente del gremio de repartidores, explicó la gravedad de la situación en diálogo con El Marplatense: "Fuimos a Tribunales y ahora estamos en la Departamental por la terrible inseguridad que hay. Ya no solo te roban, sino que te disparan sin pensarlo. El pasado martes por la noche me intentaron asaltar seis pibes, todos menores y armados. Me emboscaron mientras trabajaba, me apuntaron y me sacaron la moto, la documentación, la plata y la campera. Se manejan con total impunidad".

Los trabajadores afirman que los robos se han vuelto moneda corriente en todos los puntos de la ciudad y que la situación es insostenible. "Pasamos por situaciones violentas casi a diario. Recién nos empiezan a escuchar pese a que estamos reclamando hace mucho. No importa si sos mujer u hombre, si tenés una moto grande o chica, nos atacan a todos", lamentó Miró.

Si bien los asaltos se intensifican durante la noche, las víctimas aseguran que los delincuentes actúan a cualquier hora del día. "Lamentablemente nos cuidamos entre nosotros, nos comunicamos por grupos para buscar las motos robadas porque no hay otra forma", concluyó el referente.