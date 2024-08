En el marco de la creciente inseguridad que vive Mar del Plata, comerciantes de distintas zonas expresaron su preocupación por los constantes robos que sufren. En ese sentido, El Marplatense dialogó con ellos, quienes pese a estar ubicados en distintas zonas del centro, manifestaron temor por la ola de hechos delictivos y la ausencia de personal policial.

Entre los más recientes, se pudo detectar el robo a una cafetería ubicada en Hipólito Yrigoyen entre San Martín y Rivadavia en donde malvivientes rompieron uno de los ventanales y se llevaron elementos electrónicos. Su propietaria indicó que “son las mismas personas a las que les regalamos un café cada día”.

Otro de ellos fue hace tan solo seis días en donde atacaron a piedrazos un local sin llevarse ningún tipo de mercadería. La misma metodología sucedió el pasado martes en las inmediaciones de Rivadavia entre Santiago del Estero y Córdoba en donde los implicados lograron llevarse ropa de la vidriera.

Sobre esto, Patricia, trabajadora de un comercio ubicado sobre la peatonal expresó a este medio: "El viernes pasado, una persona se acercó a un perchero con riñoneras que tengo y fingió que las miraba. Yo lo observaba por las cámaras y de repente manoteó la barra entera con toda la mercadería para llevársela hacia el lado de la vereda y ahí fue cuando lo intercepté. Ahí fue cuando se hizo el desentendido pero yo tengo la filmación en la cámara. Yo le grité de todo. El hombre tenía puesta una campera de la empresa 9 de julio y lo reconocí porque la semana anterior vino a venderme bolsas de la misma institución, para la cual juntaban fondos para la fiesta del Día del Niño".

"También el martes cerca de las 19 horas me estaba yendo para mi casa, llegué a la esquina y pude ver como a una señora que estaba con el celular se le acercaron dos pibes, se lo manotearon y salieron corriendo. Cruzaron la avenida corriendo, la mujer los persiguió pero no se que habrá pasado", explicó.

"La zona está terrible, tanto mujeres como hombres, andan en grupos grandes de aproximadamente 10. Se paran en la puerta y observan todo. Pero yo me paro con un palo y si intentan algo, les doy. No hay presencia policial, solo se los ve caminando en el verano. Los comerciantes tenemos miedo porque no sabemos qué nos pueden hacer. Cerramos tipo 18 horas porque es peligroso", aclaró.

Por otro lado, Martina, también empleada de un local en zona peatonal indicó: "No se ve policía en la zona. El movimiento empieza después de las 10 de la mañana pero hasta entonces es peligroso, se ve mucha gente que genera desconfianza, trabajamos con miedo pero nos cuidamos entre nosotros"

Asimismo, Natalia comerciante también del centro marplatense afirmó que "por la mañana dentro de todo es tranquilo pero el asunto es por la tarde y noche, que es cuando hay menor movimiento. En esos horarios se ve gente que no es de la zona que vienen a aprovechar la oportunidad de que casi no anda nadie y de que no hay policía que cuide".