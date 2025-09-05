La inseguridad volvió a golpear fuerte en la zona de San Juan, donde en los últimos días se registraron al menos tres hechos delictivos de gran impacto. Comerciantes y vecinos denuncian una seguidilla de robos en locales nuevos y una ola de hurtos de motos, lo que genera alarma en el barrio y alimenta la sensación de que se trata de una “zona liberada”.

El hecho más grave ocurrió en un local de venta de bicicletas recientemente inaugurado en San Juan y Colón. Allí, los delincuentes ingresaron durante la madrugada y se llevaron 27 bicicletas, de las cuales sólo se recuperaron 2. El golpe no solo fue millonario, sino que dejó al negocio prácticamente vacío a pocos días de haber abierto sus puertas.

El sábado por la noche, otro robo sacudió a la zona: una ferretería nueva, ubicada en San Juan entre Brown y Colón, fue violentada y los delincuentes se llevaron gran cantidad de herramientas.

A estos episodios se suman numerosos robos de motos reportados por vecinos en calle San Juan entre Luro y Colón y alrededores. En redes sociales y grupos barriales, varios testimonios coinciden en señalar la falta de patrullaje y el aumento del delito en la zona. “Esto está liberado, no hay control, entran a robar como si nada”, se quejó una vecina que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

La seguidilla de robos reaviva el reclamo por mayor presencia policial y refuerza la preocupación por la creciente ola delictiva que afecta tanto a quienes viven como a quienes invierten en una zona comercial históricamente activa de Mar del Plata.

