Un violento hecho de inseguridad quedó registrado en las cámaras de seguridad del barrio San Jacinto mostrando una postal diaria que los vecinos del barrio viven constantemente.

Dos motochorros persiguieron a un trabajador que circulaba en moto, lo hicieron chocar contra el portón de una vivienda y, tras increparlo, le robaron sus pertenencias.

En las imágenes se observa cómo los delincuentes acorralan a la víctima hasta que pierde el control y cae con la moto contra el acceso de una casa. Uno de los ladrones desciende de su vehículo, lo amenaza y le sustrae sus pertenencias, mientras el hombre permanece dolorido en el piso.

Minutos después, un vecino se acercó a asistir a la víctima, aunque para ese momento los asaltantes ya habían escapado de la zona.

Un residente del barrio dialogo con El Marplatense expresando la preocupación que atraviesan los vecinos: “Estamos rodeados de barrios privados como El Coto, pero nos roban a los que trabajamos. Está mal robarle a cualquiera, tenga o no dinero, pero ya salen armados. Eran pasadas las 22 horas, ya ni a trabajar se puede salir”.

Los vecinos de San Jacinto reclaman mayor presencia policial y medidas de prevención, ya que los episodios de inseguridad se repiten en distintas zonas de la periferia marplatense.

