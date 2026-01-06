Un hombre de 55 años resultó herido de un disparo durante un violento asalto ocurrido el sábado 4 de enero por la noche en el barrio San Carlos, cuando llegaba a su domicilio junto a su hijo.

Según relató el hijo de la víctima, de 19 años, ambos fueron abordados por dos delincuentes que se desplazaban en moto al momento de arribar a la vivienda. Los asaltantes les sustrajeron la moto y, en plena huida, uno de ellos efectuó un disparo que impactó en la espalda del hombre.

De acuerdo al parte oficial, alrededor de las 23 se tomó conocimiento del ingreso de la víctima al Hospital Privado de Comunidad con una herida de arma de fuego. Afortunadamente, su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro, aunque el proyectil estuvo a centímetros de comprometer el pulmón.

“Estamos a la suerte de los delincuentes. No me mataron de casualidad”, expresó Mariano, el damnificado, quien aseguró que por su actividad comercial ha sido víctima de robos en reiteradas oportunidades. “La bala entró por abajo del omóplato, pegó en una costilla, la rompió y salió para arriba. Ver las cámaras da más bronca”, relató.

En paralelo, vecinos de San Carlos convocaron a una movilización a la comisaría novena para este martes 6 a las 17, con punto de encuentro en Olavarría y Larrea. “No nos queremos acostumbrar a esto, porque no debería ser la norma vivir con inseguridad”, sostuvo Jesica Alonso, una de las vecinas impulsoras del reclamo, quien remarcó que la comunidad se organiza con grupos de WhatsApp y redes sociales “para cuidarnos entre nosotros, ante la falta de respuestas de la Justicia y la Policía”.

La investigación quedó en manos de la UFI N°7, a cargo del fiscal Carlos Russo, y fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas en el marco de la causa.