En los últimos días, la inseguridad tanto a nivel Provincial como local se intensificó fuertemente. Dos de los últimos casos que resonaron fueron el del Kiosquero, Cristian Velázquez y el de Matías Paredes en una persecución con policías de civiles.

En ese sentido, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro dialogó con el programa de Eduardo Feinmann en Radio Mitre y mencionó: "Lo que está claro en la Provincia y en la ciudad es que está mal y esto es producto de una visión política que tiene más en cuenta los derechos de los delincuentes que los de la gente, a la vida, a la propiedad y a la libertad. Mientras eso no cambie, vamos a seguir mal".

"Estamos en una visión mucho más dura de la seguridad, trabajando con leyes más duras en el Congreso, con la reiterancia, antimafias, un Poder Judicial en donde los jueces y los fiscales ya no dejen libres a los delincuentes y los distintos ejecutivos dando apoyo, recursos y órdenes a las fuerzas de seguridad. Si no somos más duros, esto no va a cambiar y mucho menos usando las normas que tiene el kirchnerismo en la Provincia".

"Tanto el kirchnerismo como los dirigentes de izquierda, son especialistas en echarle la culpa a otros. Se preocupan demasiado, para mi, por los derechos de la tercera generación, abandonan la protección de los derechos de la primera. Y más allá de la ideología que se pueda tener del tamaño y las funciones del Estado, hay una cuestión pragmática y de sentido común, no puede abarcar todo porque no tiene los recursos", agregó.

Con respecto a la ola de inseguridad que se está dando en Mar del Plata, el Intendente dijo: "Nosotros tomamos una posición muy fuerte sobre lo que tiene que hacer el Municipio, sin ser desmedido, en cuanto al control del espacio público. Pero ahí me denunciaron y me putearon, tanto Grabois como una comisión permanente para la memoria, que son funcionarios de la Provincia, pagados por la misma o sea los vecinos".

"Yo entiendo que esto arranca con El Marquesado, en donde querían usurpar terrenos y con la Zona Roja, cuando yo dije que la prostitución no podía existir en la puerta de la casa de los vecinos. Cuando decidimos poner en orden el espacio público, fue porque los fisuras no te dejan cruzar la plaza o ir a laburar. Por eso cree una patrulla municipal con armas no letales y en ese camino, ya encontramos cuatro personas que tenían pedido de captura por homicidios", aclaró.

Uno de los homicidios recientes que causó mucha indignación pública fue el del kiosquero, Cristian Velázquez: "Tenía 34 años Monje y delinquía desde los 14. Tuvo más de 30 entrada. Era un tipo que tenía pedido de captura. En su momento recuperó su libertad, estaba de forma condicional, comete delitos y la Jueza no le otorgó la orden de detención en octubre del año pasado. Cuando se lo va a detener el día anterior al hecho, no se otorga la orden de noche sino en horario hábil", sumó.

"Este es el mundo del revés. Esto no tiene que ver con uno o dos jueces, sino con que el sistema sigue pensando de una manera que está mal, que termina siendo parte del problema y no de la solución. Uno tiene que tener más dureza con los fiscales, con los jueces, las leyes y los policías en cuanto a los labores de investigación", concluyó.