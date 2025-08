Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en la esquina de Alvarado y San Luis, una zona reconocida por sus bares y restaurantes, cuando una pareja junto a unos amigos sufrió el robo de la rueda de auxilio de su vehículo mientras cenaban en un resto-bar del lugar.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la esquina, que muestra claramente la modalidad utilizada por los delincuentes. Según relataron las víctimas, estacionaron casi frente al local, sobre la vereda, y al regresar se encontraron con la desagradable sorpresa: les habían robado la rueda de auxilio de su Fiat Cronos.

"Es la segunda vez que somos víctimas de estos delincuentes", lamentaron. "Se tiran al piso, desconectan la bocina del auto para que no suene la alarma, luego fuerzan la cerradura y así logran abrir el baúl para llevarse la rueda de auxilio", detallaron sobre el modus operandi.

La pareja denunció que esta modalidad delictiva se repite frecuentemente en la zona y que, a pesar de la presencia de bares y movimiento de gente, no se ven patrulleros ni presencia policial preventiva. "Toda esa zona está liberada, no pasa ni un patrullero. Dimos varias vueltas y no cruzamos a un policía. Pasamos por la comisaría y estaban todos los móviles estacionados", contaron con indignación.

Ante la exigencia de la aseguradora de contar con pruebas para iniciar el reclamo, las víctimas solicitaron colaboración para difundir el video y encontrar otra cámara de seguridad que haya captado el momento o la patente del vehículo en el que se movilizaban los delincuentes.

"Necesitamos que se difunda y que la gente sepa que esta zona está siendo aprovechada por estas ratas para delinquir impunemente", concluyeron.

