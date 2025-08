Otra vez la delincuencia golpea a los que más hacen por el barrio. La Sociedad de Fomento de Las Heras fue blanco de un robo en la madrugada del domingo, y los vecinos ya no aguantan más: “Nos rompieron todo y se llevaron lo que era para los chicos”, denunció Silvia, una vecina y referente del lugar.

La inseguridad en Las Heras no es novedad, pero sí una herida que sigue abierta. Silvia denuncia que no es el primer ataque en la zona. También se han metido en el CAPS (sala de atención primaria), donde ya rompieron vidrios y forzaron puertas. Pero la ausencia de respuestas agrava la situación.

La Sociedad de Fomento funciona hace cuatro años gracias al esfuerzo comunitario. “Cuando llegamos estaba cerrada desde hacía cinco años. La reabrimos, hicimos elecciones y empezamos de cero. Hicimos tres aulas, terminamos la cocina... todo con ayuda de vecinos y alguna gestión social que ya no está más”.

Las aulas fueron construidas con eventos barriales como corsos y con mano de obra de albañiles del barrio

Un pedido urgente

Lo que más duele no es solo lo robado, sino el mensaje: que en Las Heras, quienes trabajan por el bien común, quedan a merced de la delincuencia. “Nosotros no bajamos los brazos, pero necesitamos que nos escuchen. Que nos cuiden. Porque acá no se roba a ricos: se le roba a los que ayudan a los que menos tienen”, cerró Silvia.