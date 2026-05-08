El bloque de Unión por la Patria manifestó su preocupación por la falta de funcionamiento de la Comisión de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, que no se reúne desde el pasado 1 de abril.

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Según indicaron desde el espacio, la situación se produce en un contexto marcado por el incremento de hechos delictivos y episodios de violencia en Mar del Plata y Batán, lo que —sostuvieron— vuelve necesario retomar el debate legislativo en torno a políticas de prevención y seguridad.

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En ese sentido, señalaron que actualmente permanecen sin tratamiento distintos expedientes relacionados con herramientas de alerta ciudadana conectadas al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), pedidos de informes sobre el destino de fondos provinciales para seguridad, programas destinados a prevenir robos en centros comerciales y proyectos orientados a mejorar el equipamiento para tareas preventivas.

Desde el bloque también remarcaron que la falta de reuniones impide avanzar en iniciativas trabajadas junto a vecinos y organizaciones de la comunidad, además de limitar el tratamiento de propuestas vinculadas a la problemática de la inseguridad en el distrito.

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Por último, insistieron en la necesidad de reactivar el funcionamiento de la comisión y avanzar con el análisis de los expedientes pendientes vinculados a seguridad pública.