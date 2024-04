Tras la ola de hechos de inseguridad que atraviesa Mar del Plata, vecinos del barrio Estación Norte se reunieron para reclamar por las situaciones que padecen cada día, entre ellas, la venta de droga en la vía pública y en ese sentido buscan que se visibilice el estado de abandono en el que viven.

Sobre esto, Carolina Saralegui, vecina y referente de Plaza Rocha explicó cómo se encuentran los habitantes y comerciantes de la zona. “Hace aproximadamente un año, estamos con una lucha hacia las personas trans y la venta de droga desde la Plaza Rocha hasta la zona de la terminal nueva. Esto es algo que peleamos todos los días, no solo por el tema de los estupefacientes sino por la inseguridad que lleva eso. La gente que viene a comprar es realmente un problema”, indicó en diálogo con radio FM 99.9.

Y afirmó que este contexto se da “a cuatro cuadras de la Comisaría Primera, que está ubicada en Independencia y San Martín. Hay presencia policial pero es como si no estuviera porque los patrulleros miran como estas personas venden droga y no hacen nada. Lo único que pueden hacer, son contravenciones. Hay uno de ellos que tiene más de 100 y no entendemos cómo puede ser que no esté detenido o demorado”.

“Cuando hablamos con el titular de Seguridad, Rodrigo Gonçalvez, nos dijo que la prostitución no estaba prohibido y que no era algo que se podía eliminar. Pero yo entonces le aclaré que ellos no se prostituyen, sino que venden drogas y que sino venga, se pare en un auto y mire cuántos autos paran y levantan gente. Ninguno lo hace. Tienen un negocio en donde entregan algo, que todos sabemos que es y no ejercen una actividad sexual”, sentenció.

Y agregó: “Yo fui parte de la reunión que se hizo en el Club Quilmes, porque soy comerciante de la zona y fui una de las que tomó la iniciativa para juntarnos. Éramos más de 20 personas por suerte e invitamos tanto al Intendente como al Jefe de Seguridad y a Agustín Neme, pero ninguno de los tres se presentó. El único que respondió el mensaje fue Gonçalvez, quien dijo que se encontraba en una reunión pero que podíamos armar otra para la próxima semana así se hacía presente. Pero así nos tienen desde hace un año”.

Puede interesarte

“Si se acercó Juan Manuel López, del Foro de Seguridad Municipal, pero no nos dieron soluciones. Solo podemos enviar notas a Buenos Aires, a quien corresponda. Pero ya hicimos muchas y nunca pasó nada”, siguió la vecina.

“Necesitamos que lo resuelvan. Uno de los días que nos juntamos acá, Vino Neme e hizo como un discurso político, nos dijo que no estamos solos. Pero si lo estamos porque hace un año estamos avisando que tenemos esta problemática y no hacen absolutamente nada. Se pasan la pelota entre ellos, que el Intendente, el Gobernador, la policía, la Fiscalía pero nadie hace nada”, aclaró.

Y adhirió: “Hicieron una Ordenanza donde dice que la zona roja se trasladaba a la zona del cementerio en Avenida 10 de febrero pero allá no hay nada, hay campo. Si no la pueden cumplir, que se dediquen a otra cosa”.

“Los comerciantes tenemos que venimos más temprano, a las 7, nos cruzamos con todos los zombies. Los que necesitan trabajar de tarde noche, no lo pueden hacer. La farmacia no puede abrir en el turno noche cuando les toca porque la gente no baja del auto por miedo. El caso del comerciante de Luro y Guido, en una semana le reventaron tres veces el vidrio y hay un control sobre Luro, San Martín, Olazábal supuestamente pero ya van varios días seguidos que brilla por su ausencia y se lo mostré a Seguridad. Es una vergüenza, estamos solos porque nadie nos da una respuesta”, finalizó Saralegui.