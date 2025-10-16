Se realizará este sábado 18 de 10:00 a 16:00 en la Facultad de Derecho (25 de Mayo 2865) un Curso de Formación de Alfabetizadores para jóvenes y adultos, coordinado por las secretarías de Educación de la Municipalidad y de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este taller gratuito capacitará a voluntarios para impartir clases de alfabetización y apoyo escolar en barrios vulnerables.

Esta iniciativa, que se lleva a cabo desde julio pasado, está dirigida a personas mayores de edad que sepan leer y escribir, y deseen comprometerse con un voluntariado de dos horas semanales en un barrio a elección. En este caso, el curso será dictado por el director del Programa de Inclusión Educativa (PIE), Damián Fio, y la coordinadora general, María Paz De León.

El objetivo principal es fortalecer el acceso a la educación en sectores vulnerables, mediante la creación de grupos de voluntarios que realicen talleres semanales de alfabetización y apoyo escolar.

Fernando Rizzi, secretario de Educación municipal, informó que “actualmente hay grupos de voluntarios en distintos barrios de la ciudad donde se realizan actividades semanales con talleres de alfabetización y apoyo escolar”.

Desde las instituciones organizadores invitaron a la gente a inscribirse, enviando sus datos personales por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 2235621158.

