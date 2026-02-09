Inocencia fiscal: cómo se podrán usar los dólares “del colchón” y qué cambia para los monotributistas
Según estimaciones oficiales, fuera del sistema habría unos USD 170.000 millones.
El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, que busca facilitar el ingreso al sistema financiero de los llamados “dólares del colchón” y dar previsibilidad impositiva a los contribuyentes.
La clave de la reglamentación es que los dólares solo podrán utilizarse si se bancarizan. Es decir, deberán depositarse en una cuenta o transferirse a través del sistema financiero. El objetivo es garantizar la trazabilidad del dinero y cumplir con estándares internacionales contra el lavado de activos.
La norma también precisó el funcionamiento del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Podrán adherir quienes hayan tenido ingresos menores a $1.000 millones, un patrimonio inferior a $10.000 millones y no sean grandes contribuyentes. El régimen otorga beneficios como la presunción de exactitud de lo declarado y limita futuras fiscalizaciones.
En el caso de los monotributistas, el decreto fue claro: si quieren usar los dólares que tenían fuera del sistema, deberán inscribirse en el RSG. De lo contrario, quedarán expuestos a controles fiscales.
Además, se actualizaron los umbrales penales por evasión, que pasan a $100 millones, y se estableció que las multas automáticas no se aplicarán de forma indiscriminada, especialmente a pymes, priorizando avisos previos antes de sanciones.
Desde el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, sostienen que la medida apunta a que parte de esos dólares ingresen al circuito formal y ayuden a reactivar la economía.
Fuente: Infobae
