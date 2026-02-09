El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, que busca facilitar el ingreso al sistema financiero de los llamados “dólares del colchón” y dar previsibilidad impositiva a los contribuyentes.

La clave de la reglamentación es que los dólares solo podrán utilizarse si se bancarizan. Es decir, deberán depositarse en una cuenta o transferirse a través del sistema financiero. El objetivo es garantizar la trazabilidad del dinero y cumplir con estándares internacionales contra el lavado de activos.

La norma también precisó el funcionamiento del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Podrán adherir quienes hayan tenido ingresos menores a $1.000 millones, un patrimonio inferior a $10.000 millones y no sean grandes contribuyentes. El régimen otorga beneficios como la presunción de exactitud de lo declarado y limita futuras fiscalizaciones.

En el caso de los monotributistas, el decreto fue claro: si quieren usar los dólares que tenían fuera del sistema, deberán inscribirse en el RSG. De lo contrario, quedarán expuestos a controles fiscales.

Además, se actualizaron los umbrales penales por evasión, que pasan a $100 millones, y se estableció que las multas automáticas no se aplicarán de forma indiscriminada, especialmente a pymes, priorizando avisos previos antes de sanciones.

Desde el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, sostienen que la medida apunta a que parte de esos dólares ingresen al circuito formal y ayuden a reactivar la economía.

Fuente: Infobae