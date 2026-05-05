El histórico salto tecnológico en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende marca un antes y un después en el abordaje del cáncer en la región. Gracias a la incorporación de un sistema automatizado de inmunohistoquímica (IHQ), el procesamiento de biopsias críticas pasó de demorar entre tres y cuatro días a resolverse en apenas dos horas y media, optimizando de forma contundente la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

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La automatización del proceso no solo implica mayor velocidad, sino también una mejora sustancial en la calidad diagnóstica. La estandarización del uso de reactivos y la reducción del margen de error humano permiten alcanzar niveles de precisión acordes a estándares internacionales. Además, el nuevo equipo posibilita procesar múltiples muestras en simultáneo, lo que impacta directamente en la eficiencia del laboratorio y en la disponibilidad del personal especializado para tareas de mayor complejidad.

La técnica de inmunohistoquímica resulta clave en la medicina oncológica moderna, ya que permite identificar con exactitud el tipo de células tumorales y orientar tanto el diagnóstico como el tratamiento. En este sentido, desde el servicio destacaron que esta herramienta es fundamental para determinar el origen de metástasis, establecer pronósticos y definir terapias específicas en enfermedades como el cáncer de mama y diversas patologías oncohematológicas.

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Uno de los avances más relevantes es la posibilidad de realizar estudios de inestabilidad microsatelital (MSI) dentro del propio hospital. Hasta ahora, estos análisis debían enviarse a centros externos, generando demoras de meses. La detección de MSI es clave, especialmente en cáncer colorrectal, ya que permite identificar pacientes que podrían beneficiarse de tratamientos de inmunoterapia, mejorando significativamente sus perspectivas clínicas.

El nuevo equipamiento tiene capacidad para procesar hasta 40 determinaciones por turno matutino y permite programar ciclos nocturnos, lo que garantiza una producción continua de resultados. Esta modernización consolida al “Regional” como un centro de referencia en la provincia de Buenos Aires, fortaleciendo el sistema de salud pública y agilizando toda la cadena de diagnóstico oncológico en Mar del Plata y la zona.

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