El mercado inmobiliario de Mar del Plata atraviesa un momento de consolidación después de la temporada estival. Las inmobiliarias en Mar del Plata cumplen un rol fundamental como intermediarias entre quienes buscan vivienda permanente y aquellos que ofrecen propiedades en una ciudad que combina vida urbana, costa y oportunidades de inversión.

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Con más de 13.600 propiedades disponibles en el mercado local, la oferta abarca desde departamentos céntricos hasta desarrollos en barrios privados, respondiendo a perfiles diversos de compradores e inquilinos.

Durante enero de 2026 se registraron 968 operaciones de compraventa en la ciudad, lo que representa un incremento del 16,35% respecto a enero de 2025. Este crecimiento refleja una actividad sostenida que se extiende más allá de los meses de verano, impulsada por familias que buscan radicarse de manera permanente y por inversores que apuestan al potencial turístico y residencial de la zona.

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Para quienes evalúan opciones en el mercado, considerá revisar propiedades en Mar del Plata que se adapten a tus necesidades específicas.

Rol de las inmobiliarias marplatenses en el mercado actual

Las inmobiliarias en Mar del Plata cumplen una función esencial en la intermediación entre oferta y demanda, con conocimiento del mercado local, matriculación profesional y acceso a bases de datos actualizadas que permiten agilizar procesos complejos para compradores e inquilinos. Su intervención resulta clave en un contexto donde la transparencia y la seguridad jurídica son prioritarias para quienes invierten en propiedades.

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Las redes inmobiliarias facilitan operaciones en toda la ciudad, desde la búsqueda inicial hasta el cierre de la escritura, incluyendo asesoramiento sobre documentación, tasaciones, gestión de créditos hipotecarios y acompañamiento en inspecciones.

Este servicio integral reduce tiempos y minimiza riesgos, especialmente para compradores que no residen en la ciudad o que realizan su primera operación inmobiliaria.

Actividad post-temporada y demanda de residentes permanentes

El período posterior a la temporada estival marca un momento particular en el mercado marplatense. La actividad actual está impulsada por familias jóvenes que eligen establecerse y crecer en la ciudad, motivadas por la calidad de vida, los servicios y las oportunidades que esta ofrece. Esta tendencia se diferencia del perfil tradicional de compradores de segunda vivienda, consolidando un mercado orientado a la radicación permanente.

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La alta demanda de alquileres convive con un mercado de ventas reactivado por el acceso al crédito hipotecario, que permite a un público joven dar el salto hacia la propiedad. El financiamiento bancario se consolidó como uno de los motores de la reactivación, con 183 hipotecas contabilizadas en enero de 2026, lo que implica un aumento del 44,09% en relación con enero de 2025.

Fuente: Shutterstock

Zonas más demandadas y tipos de propiedades

Las zonas más populares de Mar del Plata concentran gran parte de la actividad transaccional: el Centro atrae por su cercanía a comercios y servicios, mientras que La Perla ofrece acceso directo a la costa con un ambiente más relajado, y Güemes se destaca por su carácter residencial y la presencia de espacios verdes.

Los barrios más elegidos para comprar casas incluyen Güemes, Los Troncos, Chauvín, San Carlos, La Perla y Constitución, sectores que combinan infraestructura consolidada, buena conectividad y entornos residenciales atractivos tanto para radicación permanente como para inversión.

Oferta diversificada en el mercado

Las propiedades más demandadas abarcan casas en barrios residenciales o privados, departamentos en primera línea de mar o zonas costeras, y unidades con amplios espacios exteriores como balcones y terrazas. La búsqueda de ambientes al aire libre se consolidó como criterio prioritario entre quienes valoran el estilo de vida marplatense.

En el segmento de usados, la mayor concentración se da en departamentos de uno y dos ambientes en macrocentro, La Perla y Güemes, que son muy demandados tanto por residentes como por quienes compran para segunda vivienda. Esta preferencia responde a la versatilidad de estas unidades, que permiten tanto uso personal como inversión en alquiler temporario.

Desarrollos en la zona sur

La zona sur de Mar del Plata atraviesa un proceso de transformación urbana que la ubica como uno de los focos más activos del mercado inmobiliario argentino. En los últimos tres años se culminaron más de 1.500 unidades y se lanzaron más de 2.000 viviendas en distintos estadios de obra, concentradas principalmente en barrios privados y urbanizaciones integradas, con más del 75% de la demanda respondiendo a quienes buscan vivienda permanente.

Criterios de selección

Al elegir una inmobiliaria en Mar del Plata para gestionar una operación, es fundamental verificar la matriculación profesional en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Las mejores agencias conocen en profundidad las zonas más demandadas y cuentan con bases de datos actualizadas que reflejan la disponibilidad real del mercado.

El conocimiento de zona permite acceder a información precisa sobre valores, servicios, acceso y perfil de la demanda en cada barrio. Esta especialización resulta determinante para evitar riesgos y asegurar operaciones transparentes, especialmente en un mercado con más de 13.600 propiedades disponibles.

Fuente: Shutterstock

Real estate MDP: perspectivas del mercado

El real estate MDP muestra señales de consolidación en 2026. El mercado inmobiliario en Mar del Plata muestra una dinámica particular, con un incremento en las consultas y un interés más activo en segmentos vinculados a primera vivienda y también en inversiones estratégicas.

En los últimos meses se han lanzado proyectos muy interesantes, principalmente desarrollos de edificios con amenities que apuntan a un público joven y a familias que buscan calidad de vida sin salir de la ciudad. Estos emprendimientos responden a una demanda que prioriza confort, servicios integrados y ubicaciones estratégicas.

Las inmobiliarias marplatenses operan en un mercado dinámico que combina oportunidades de vivienda permanente, inversión turística y desarrollo urbano. La actividad post-temporada refleja una demanda sostenida de residentes que eligen la ciudad por su calidad de vida, infraestructura y conectividad.

Con zonas consolidadas como Güemes, La Perla y el Centro, y sectores en expansión como la zona sur, el mercado ofrece alternativas para diferentes perfiles de compradores.

Contar con el asesoramiento de profesionales matriculados resulta clave para navegar un mercado con más de 13.600 propiedades disponibles y aprovechar las oportunidades que ofrece una ciudad en constante crecimiento.