Un hombre de 38 años fue aprehendido por el delito de violación de domicilio, luego de ingresar sin autorización a una vivienda ubicada en el barrio Florentino Ameghino. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Sexta de Mar del Plata.

Según se informó, el imputado saltó el paredón lindero a la casa para acceder al interior del domicilio ubicado en Amaya 800 y posteriormente inició una discusión con la víctima, su ex pareja, motivada por la tenencia de documentación de un vehículo.

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, que dispuso la carátula correspondiente, la recepción de declaración testimonial a la víctima, la notificación de los derechos previstos en el artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N°44.

