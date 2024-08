Con 354 estudiantes en la ciudad, el director de Ingeniería Naval de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Mar del Plata, Alejandro Vaccari, detalló que "la naval es una industria de industrias" y resaltó la gran diversidad de trabajos a los que se puede ingresar a partir de la carrera.

En principio, explicó en “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7) que en la carrera buscan “que un ingeniero naval tenga las herramientas para poder diseñar un barco, al igual que artefactos navales o plataformas petroleras, todo lo que flote”. Y a ello, agregó: “Un barco empieza en la cabeza, eso se traslada al papel, para lo que hoy existen muchas herramientas, y siempre termina el proceso apretando el botón de ´imprimir´. El proyecto tiene idas y vueltas; lo que uno tiene en la cabeza se va ajustando y una vez terminado el proceso de proyecto se pasa a la construcción”.

En tanto, el ingeniero naval consideró que la carrera es “tradicionalista”, ya que si “vemos el barco en el que vino Colón y los pesqueros actuales, siguen siendo un barco, y solo cambió de la vela a la propulsión por motor a vapor, luego a un motor por combustión interna y ahora volvemos a la propulsión eólica”.

Puede interesarte

Y sobre ese último punto, aclaró que se debe a que “un ingeniero busca hacer el barco más económico que se pueda y que gaste lo menos posible, buscando una eficiencia energética”, lo que se logra utilizando la energía eólica.

Por otra parte, Vaccari contó: “Soy técnico en automotores y me gustaban los autos, siempre por el lado de los fierros. En 1999 comencé cursando ingeniería mecánica, después tuve que salir a trabajar y llegó un momento en que a la facultad a la que iba, por una cuestión de horarios, no podía ir más. En una charla me recomendaron la UTN, me interesó la planificación y me gustó tanto que todavía no me fui”.

La particularidad de Ingeniería Naval es que únicamente se dicta en tres universidades de todo el país: la UTN en Mar del Plata y Buenos Aires, la UBA en Capital y el ITBA, también en Buenos Aires. En la ciudad cuenta con 354 estudiantes.

Puede interesarte

Además, por su cargo, sostuvo que “el sueño de los estudiantes cuando inician es construir un barco”, aunque “durante la carrera se dan cuenta de que hay otras ramas que no terminan siendo la construcción”, debido a que pueden trabajar en direcciones de obras, reparaciones, aseguradoras y hasta en un banco.

Y en última instancia, destacó: “La naval es una industria de industrias, porque convergen un montón de saberes y conocimientos para terminar haciendo un barco. Un pesquero es un barco, un hotel, una empresa, una fábrica y un frigorífico. Hay muchas industrias dentro de eso que converge en un barco pesquero”.