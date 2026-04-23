La Universidad Nacional de Mar del Plata presentó el Análisis de Situación de Salud de General Pueyrredon, un trabajo realizado junto a instituciones del sistema sanitario que busca servir como base para la planificación de políticas públicas.

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El estudio fue coordinado por la Facultad de Medicina, el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales y el Instituto Nacional de Epidemiología, con apoyo de Mar del Plata Entre Todos.

Entre los principales datos, el informe advirtió que las coberturas de vacunación en edad de ingreso escolar rondan el 50%, un nivel que expone al distrito al riesgo de reemergencia de enfermedades prevenibles. A eso se suma un aumento de infecciones como sífilis y tuberculosis, además de un leve incremento de la mortalidad infantil registrado en 2023.

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El análisis también marcó que más del 50% de las muertes en jóvenes de entre 20 y 34 años se deben a causas externas. Dentro de ese grupo, sobresalen los siniestros viales, en especial los que involucran motos. Al mismo tiempo, el estudio confirmó el predominio de enfermedades crónicas no transmisibles y ubicó al cáncer de mama, colon y próstata entre los de mayor frecuencia y mortalidad.

En relación con el sistema de salud, el trabajo describió un escenario de fragmentación y desequilibrios. Señaló que existe un predominio del sector privado en la internación de baja complejidad, más de 245 obras sociales y prepagas, un desbalance en la fuerza laboral con más médicos que personal de enfermería y obstetricia, y falta de internación de baja complejidad en el subsector público. También remarcó déficit en especialidades clave como geriatría, emergentología y cuidados paliativos.

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Otro de los ejes del informe fue el perfil poblacional del distrito. Allí se indicó que General Pueyrredon presenta una población más envejecida que el promedio provincial y nacional, junto con una caída del 50% en la natalidad desde 2010, un dato que proyecta nuevos desafíos para la demanda de atención y la organización de los servicios sanitarios.

Desde la universidad remarcaron que el ASIS no constituye un diagnóstico cerrado, sino una herramienta para construir una agenda común en salud y orientar la toma de decisiones en el territorio.

En la presentación participaron autoridades universitarias, referentes del sistema sanitario público y privado, colegios profesionales, organismos municipales y más de 25 instituciones de salud de la ciudad.