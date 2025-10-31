La economía marplatense volvió a mostrar señales de deterioro en materia laboral. Según el Informe Sociolaboral N°50 del Grupo de Estudios del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el empleo formal cayó durante el segundo trimestre de 2025 y la subocupación aumentó al 12,7%, reflejando el avance de la informalidad.

El estudio señala que la ciudad perdió alrededor de 4.000 puestos de trabajo, mientras que la cantidad de desocupados se mantuvo estable en 20.000 personas. De este modo, la tasa de empleo se redujo al 45,1% y la de actividad al 48,2%. Aunque la desocupación se mantuvo en 6,3%, se incrementó la proporción de trabajadores que buscan otro empleo, elevando la presión general del mercado laboral al 20,5%.

El informe advierte que la caída afecta principalmente al empleo registrado. En Mar del Plata, las empresas con cinco o más empleados acumulan seis meses consecutivos de destrucción de puestos, con la construcción como el sector más golpeado, con una baja cercana al 15%, seguida por la industria manufacturera y los servicios comunales.

A nivel nacional, la situación es similar: el país perdió más de 378 mil trabajadores registrados, y el informe destaca el fuerte impacto del recorte en el monotributo social, que dejó fuera del sistema a más de 400 mil personas. “Las políticas de ajuste implementadas desde diciembre de 2023 están afectando negativamente al empleo privado y al trabajo formal”, advierte el documento.

El contexto macroeconómico agrava la situación. Pese a un crecimiento interanual del 6,3% del PBI en el segundo trimestre, la economía aún no logra recuperar los niveles previos a la crisis de 2024. La inflación se mantiene en torno al 2% mensual, las reservas del Banco Central dependen de desembolsos del FMI y el déficit comercial volvió a ser protagonista tras el aumento de las importaciones.

Finalmente, el GrET proyecta que la combinación de políticas fiscales y monetarias contractivas, sumadas a aumentos salariales por debajo de la inflación, podría profundizar la pérdida de bienestar social. “Todo apunta a que nos encaminamos hacia una reducción del bienestar y de la calidad de vida, difícil de revertir sin una estrategia de desarrollo productivo que genere divisas genuinas”, concluye el informe.