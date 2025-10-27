Con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se celebra este lunes, la dirección de Promoción Cultural y la Biblioteca “Leopoldo Marechal” del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), junto a la Asociación Amigos del Archivo Museo Histórico “Roberto T. Barili”, invitaron a una conferencia de prensa abierta a la comunidad.

Ads

El encuentro tiene el objetivo de informar los avances en la preservación del material audiovisual perteneciente a la colección fílmica custodiada en Villa Mitre.

El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y por primera vez en Mar del Plata se llevará a cabo una actividad para sumarse a esta conmemoración.

Ads

Puede interesarte

Allí, darán a conocer la identificación, inspección y datación de diferentes materiales fílmicos conservados en la Villa Mitre, sus posibilidades de digitalización y acceso público.

La invitación a esta conferencia de prensa abierta a la comunidad es hoy a las 17:30 en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, ubicado en Catamarca y 25 de Mayo.

Ads