A días de conocerse el dato de la inflación de octubre, el economista y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Ricardo Panza, presagió que "puede pegar algún tipo de repunte" en noviembre y diciembre, lo que “no debe ser visto como un fracaso” porque es una situación común a fin de año.

“Parece ser evidente que la inflación está yendo a la baja. Se ha quebrado la barrera del 3 por ciento, lo que es comprensible a la luz de una comparación con los números de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Cuando unos días antes publican el número de CABA, siempre hay que considerar que unas décimas de puntos porcentuales menos va a ser el índice nacional por varias razones", explicó en primer lugar.

En principio, se debe a que en CABA “golpea menos la recesión que en el resto del país” y también porque, “por la diferente ponderación, allí hay un importante peso del rubro Transporte”, teniendo en cuenta a los subtes y que "los colectivos han recibido un aumento fuerte, cuando las localidades más importantes del interior del país ya lo habíamos sufrido”, según la explicación de Panza en Primera Tarde de Mitre (FM 103.7).

Sin embargo a destacar el número de la inflación, sostuvo que existe una “tremenda distorsión de precios relativos” y que “hay precios que van a diferente velocidad”. Para graficar, indicó que “el rubro Transporte subió 1,2% este mes, donde el ajuste ya casi se ha hecho”, pero que “tenés 1,2% en Alimentos y un 5,4% en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”.

Por el lado de Prendas de vestir y calzado, el cual aumentó un 4,4%, el docente de la UNMdP contempló que “es posible que obedezca al cambio de vestuario por la temporada de verano”, más allá de que es cierto que “el sobre costo de la ropa local con relación a la extranjera es notable”. Pero frente a la consulta de si esta diferencia es “culpa de los empresarios”, el especialista dijo que es “difícil determinarlo”, ya que “ellos también tendrán sus excusas, como que hay muchos impuestos y costo laboral".

En esa línea, recordó que la industria textil es una de “tarea intensiva” y que “la carga social en Argentina está entre las más caras del mundo, y son el triple de los que rigen en Estados Unidos”, a pesar de que los salarios allí “son superiores”. Entonces, expresó que “si tenés una industria en que el 70% del costo es laboral y un 30% de materiales, tener un 20% de costo es un 14% más en el costo de la ropa”.

“Cuando hay una situación de esta naturaleza, siempre empieza a cundir la desconfianza con respecto a la confiabilidad del índice, pero el índice es bueno. El problema es que la gente experimenta la inflación de diferentes maneras, según la composición del gasto en el presupuesto de cada uno. El que alquila se toma una mayor inflación que el que no, y el que está sano se expone a una menor inflación que al que no. Y esto es así por la dispersión”, añadió.

Para el economista, “una vez que los índices de inflación se aplaquen y cese un proceso en el que el Gobierno está metido, que es el de desregularizar precios regulados, el índice va a estar menos disperso y será más útil”.

¿Qué va a pasar con la inflación?

“No descorcharía el champagne pensando en que esta baja va a ser sostenida, y pensaría que en noviembre y diciembre puede haber cierto retroceso. Posiblemente, el índice de la inflación puede pegar algún tipo de repunte, pero no debe ser visto como un fracaso, sino que está en el contexto normal de cómo los índices de precios se comportan a fin de año. Si siguen constantes o descienden una décima de puntos, me pondría contento en términos del objetivo”, pronosticó.