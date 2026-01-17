El cierre de 2025 estuvo marcado por fuertes aumentos en productos clave de la canasta básica. De acuerdo con los datos difundidos por el organismo estadístico nacional, durante diciembre se registraron importantes subas en alimentos frescos y cortes de carne, especialmente en el área del Gran Buenos Aires, donde el impacto en los precios fue más notorio.

El producto que lideró el ranking de aumentos fue el limón, que tuvo una suba superior al 30% en relación con noviembre y alcanzó un valor que superó los 4.000 pesos por kilo. También se destacaron incrementos significativos en otras frutas, como la manzana, que volvió a ubicarse entre los alimentos con mayores variaciones mensuales.

La carne vacuna fue otro de los rubros más afectados. Cortes populares como el asado, la nalga, el cuadril y la paleta registraron subas de dos dígitos, consolidando una tendencia alcista que impacta de lleno en el consumo cotidiano de los hogares. La carne picada común y el pan de mesa también mostraron aumentos relevantes durante el mes.

Dentro del listado de los diez productos que más subieron en diciembre aparecen además verduras como el zapallo anco y frutas cítricas como la naranja, con incrementos cercanos al 10%. Estos aumentos estuvieron vinculados, en parte, a factores estacionales y a los costos de producción y distribución.

En contraste, el informe oficial también reflejó bajas pronunciadas en algunos alimentos, como el tomate redondo, la cebolla y la papa, que ayudaron a amortiguar parcialmente el impacto general de la inflación en la canasta alimentaria. No obstante, los aumentos registrados en productos esenciales volvieron a presionar el bolsillo de los consumidores en el último mes del año.

