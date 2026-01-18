El relevamiento de precios de diciembre de 2025 dejó en evidencia que, junto con fuertes aumentos en varios rubros, también hubo productos que mostraron caídas o variaciones muy por debajo del promedio general. En especial, los alimentos frescos fueron los que más incidieron en este comportamiento.

El producto que encabezó las bajas fue el tomate redondo, que registró una caída superior al 30% respecto de noviembre, impulsada por factores estacionales y una mayor oferta. También se observaron descensos en otros alimentos básicos como la cebolla, la papa y el jamón cocido, que contribuyeron a amortiguar el impacto inflacionario en la canasta alimentaria.

Dentro del grupo de artículos que menos aumentaron se destacaron algunos lácteos y productos de uso diario. El queso sardo mostró una leve baja, mientras que artículos como el agua sin gas y la lavandina tuvieron incrementos prácticamente imperceptibles, muy por debajo del nivel general de precios.

Otros productos que completaron el listado de los diez con menor variación fueron el queso pategrás y el desodorante, con subas mínimas que rondaron apenas algunas décimas porcentuales, manteniéndose estables en términos reales frente a la inflación del mes.

Este comportamiento dispar de los precios refleja la incidencia de factores estacionales, cambios en la oferta y dinámicas específicas de mercado. Si bien no alcanza para compensar el impacto de los aumentos en productos esenciales, las bajas y subas moderadas aportaron cierto alivio al bolsillo en el cierre de 2025.

