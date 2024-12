El decano de la Facultad de Económicas de la Universidad Fasta, Hernán Toniut, hizo un análisis del primer año del Gobierno de Milei y más allá de que puntualizó en que hubo una “caída grande del poder adquisitivo” y ”un cambio en el comportamiento de consumo", también destacó la baja del Riesgo País, lo que “permite que haya más cuotas sin interés y eso sí va a rehabilitar el consumo”.

En principio, Toniut comentó en diálogo con "Los datos del día" que la Argentina tuvo “una primera parte del año con altos niveles de inflación y una segunda con una desaleración”, y que además “el primer semestre tuvo un impacto en la inflación que no fue acompañado por los salarios ni las jubilaciones y generó una caída grande del poder adquisitivo, donde el consumidor tuvo que buscar sus propias estrategias para consumir lo que necesitaba con menores ingresos”.

“Si mirás el Producto Bruto Interno (PBI), este año vamos a tener una caída del 3%. No es común en todos lados porque si bien en el tercer trimestre tenés una salida de la recesión por un crecimiento del PBI, en el primero hay caídas grandes y no es parejo para todos. El sector de la construcción cae al 14% y la agricultura, ganadería y pesca crece al 13%, con lo que hay sectores mejores y otros peores. Quienes trabajan en esos sectores no perdieron el empleo y sí lo hicieron quienes están en sectores que tuvieron una caída de la actividad económica”, contempló.

Además, afirmó que “la caída del salario en el año del trabajador formal es del 7% con respecto a la inflación, por lo que ese público tiene una caída del poder adquisitivo y por ende, un cambio en su comportamiento de consumo". En este punto, recordó que "en julio hablábamos de la reduflacción, que es cuando las empresas reducen el tamaño de sus productos para dar una opción más económica y que la gente siga consumiendo, pero a pesar de ello hubo una caída grande en la producción”.

Y por el lado de los trabajados informales, el especialista en consumo señaló que el salario cayó un 30% durante el año, mientras que el de los jubilados sufrió una caída del 29% en los primeros siete meses. Entonces, remarcó que "aunque la actividad económica va mejorando y los indicadores genéricos de la economía son mejores, los números no son buenos en realidad”.

“La inflación de noviembre fue del 2,4% y es un desastre. Si la comparás con el diciembre pasado, que fue del 25,5%, bueno…Si la comparás con algo horrible, mirás y está bien, pero no lo está”, contempló.

A su vez, de cara al primer trimestre de 2025, expresó que la comparación de la inflación “va a ser fácil”, debido a que “venís de una recesión horrible”. Es que según explicó Toniut, “los números de la inflación de este año fueron muy altos y difícilmente se repitan ahora, por lo que con la comparativa vas a andar bien al menos durante el primer semestre”.

“Hay una frase que anda girando que dice: “Prefiero perder margen, pero seguir teniendo volumen”. Eso está bueno porque significa que los precios no van a poder seguir aumentando e incluso tendrán que bajar, a costa del margen que tenías. Es decir, se elige la actividad por sobre de la ganancia”, añadió.

En otro punto, el decano de la Facultad de Económicas aseguró: “Los datos son buenos. El Riesgo País estaba 1982 hace un año y hoy está 677. Esto implica cuánto pagás de interés para poder endeudarte. La tasa de interés para un plazo fijo del Banco Nación era del 133% y hoy es del 30%. Si tiene una tasa alta, significa que cuando te vas a endeudar, te endeudás caro. Permite que haya más cuotas sin interés y eso sí va a rehabilitar el consumo”.

En tanto al dólar blue, que el año anterior estaba en $990 y ahora $1135, señaló que “aumentó un 14% cuando hubo una inflación del 112%” y subrayó que “ahí hay un tema con los productos importados y las nuevas empresas que empiezan a traer productos de afuera”. Y por esta situación, remató: “Habrá que ver cómo impacta en el local, si ajusta sus precios o busca la forma de ser más competitivo”.