El 24 de septiembre del 2000, el Seleccionado Argentino de Hockey Femenino pasó a denominarse para siempre como Las Leonas. Fue el primer partido que se jugó con La Leona en la camiseta ante Holanda en el comienzo de la fase final y sería un hito destacado de la historia del deporte argentina.

La Leona marplatense Inés Arrondo habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) a 24 años de aquél día y siendo ella la encargada de dibujar a esa leona que quedó estampada en la camiseta y en la historia. “Es una fecha especial, debo reconocerlo”, dijo primeramente. Luego continuó: “Es muy lindo también este presente. Que 24 años después tenga tanta vigencia ese símbolo y siga representando tanto para miles de niñas y niños que se pusieron a jugar el hockey, me parece que es lo más lindo que tiene en realidad ese símbolo”.

El legado es innegable y ha perdurado a punto tal que hoy están defendiendo la camiseta del Seleccionado jugadoras que ni siquiera habían nacido en el 2000: “Es muy lindo lo que sucede con ese legado que va pasando de generación en generación. Era muy lindo escuchar a las chicas cuando cuando hicieron la rueda de prensa después de la semifinal, cuando ya iban a jugar por el bronce, hablando de un sueño compartido desde hace 24 años. Esa medalla de oro es una medalla muy anunciada, que tiene mucho deseo puesto encima”.

Si bien todavía no se pudo conseguir el oro femenino, han logrado sostenerse entre las tres mejores en Juegos Olímpicos desde aquél 2000 en adelante: “un ciclo olímpico es muy largo, una como jugadora ni siquiera sabe si va a poder cumplirlo, porque pasan un montón de cosas. Primero hay instancias clasificatorias todos los años a nivel regional, continental y después la olímpica propiamente dicha. Si lo lográs, tenes que llegar bien con el cuerpo, con la cabeza, como equipo, pasan un montón de cosas en un ciclo olímpico y la verdad es que no es menor que el hockey argentino en seis Juegos Olímpicos consecutivos haya traído una medalla para nuestro país, es importantísimo”.

Este presente es soñado desde todo punto de vista, porque aquella generación no tenía dimensión de todo lo que generarían después en el deporte argentino y en el hockey en particular. “Si me pongo a pensar lo que nos atravesaba en ese momento, ni cerca, pero ni cerca estábamos de soñar que iba a pasar todo lo que pasó con ese símbolo y con esa leona. Pero ni cerca. La realidad es que fue algo que creo que lo necesitábamos nosotras más que nada como equipo; ponernos un nombre y ponerle un nombre a ese significado que sentíamos que teníamos todas juntas cuando estábamos dentro de una cancha. Imposible pensar que iba a simbolizar todo lo que simbolizó y que iba a perdurar tanto en el tiempo. Creo que es de las medallas más lindas que ganamos, es la más importante que ganamos”.

SYDNEY Y LA GENERACIÓN DEL MITO

Para Inés Arrondo fue una situación particular porque era la primera vez que vivía una cita de este tipo y fue realmente histórica: “en lo particular fue mi primer Juego Olímpico, fue un boom de sensaciones, porque la verdad es que fue muy intenso vivirlo. Está toda la previa a ese Juego Olímpico que fue también muy intensa para mí en lo personal. También el momento en el que decidimos ponernos ese nombre, me puse a bocetar, a tirar algunos dibujos posibles y terminamos decidiendo entre todas cuál iba a ser ese símbolo. Recuerdo el hacer las pruebas, las muestras, estampar una de las tres remeras que nos habían dado de Argentina para ir al Juego Olímpico con una leona, para llevárnosla como si fuese nuestro tesoro y nuestro secreto a ese Juego Olímpico. Claudia Medici, nuestra jefa de equipo, tuvo que presentarlo en la reunión técnica porque no podés aparecer con marcas o con símbolos sin haberlo validado y porque quizás después nos quitaban los puntos por tener a la leona”.

El punto cúlmine de la historia tuvo lugar en la Villa Olímpica, la noche previa a ese 24 de septiembre donde tenían que ganarle a Holanda primero pero luego a China y Nueva Zelanda para meterse en la primera final olímpica de la historia del hockey femenino: "Fue un momento muy especial en el que decidimos entre todas, la noche anterior a salir a jugar contra Holanda, ponernos la camiseta con la leona. En realidad la habíamos llevado soñando una final olímpica, y por como se dio el campeonato, quedamos en la encrucijada de tener que ganar los tres partidos que nos quedaban, porque si no nos quedábamos afuera. Entre todas, junto con el cuerpo técnico, decidimos ahí que era el momento para que la Leona saliera a la cancha, porque la verdad es que teníamos que jugarnos el todo por el todo. Ese momento fue muy especial, estábamos todas reunidas en lo que era el living de la casa, fue un momento muy lindo compartido con el equipo, que nos lo vamos a llevar en nuestro recuerdo por siempre", finalizó Inés.