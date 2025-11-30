El país atraviesa una de las peores tragedias climáticas de los últimos años. Las lluvias monzónicas que azotan al país desde hace varios días provocaron desbordes de ríos, aludes de lodo y aldeas arrasadas en distintas regiones de Sumatra y Aceh.

Con una breve tregua del temporal, brigadistas pudieron acceder este sábado a áreas que habían quedado incomunicadas por las crecidas y encontraron decenas de cuerpos entre casas destruidas, caminos convertidos en ríos de barro y plantaciones devastadas. En algunos sectores de vegetación densa y terreno volcánico, el avance sigue siendo extremadamente complejo.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que Sumatra del Norte registra al menos 166 muertos, Sumatra Occidental 90, y Aceh 47, aunque las autoridades reconocen que la cifra podría aumentar. En Agam, una localidad de Sumatra Occidental, continúan buscando a casi 80 personas que habrían quedado sepultadas bajo toneladas de barro y rocas.

El alcance humanitario también es crítico: más de 59.000 familias debieron abandonar sus hogares y trasladarse a refugios de emergencia improvisados en escuelas y edificios públicos. La destrucción de caminos y puentes complica incluso las tareas básicas de asistencia y distribución de alimentos.

Ante la persistencia de las lluvias, el gobierno recurrió a una herramienta poco habitual en la región: la siembra de nubes, una técnica que busca inducir las precipitaciones en zonas menos afectadas para generar una ventana de estabilidad que permita avanzar con los rescates. “Necesitamos desviar la lluvia para llegar a los puntos donde todavía hay personas atrapadas”, explicó Suharyanto, jefe del organismo.

En la costa de Sumatra Occidental, la acumulación de enormes montículos de árboles y troncos arrastrados hasta la playa de Air Tawar desató nuevas denuncias sobre deforestación y tala ilegal, un problema que ambientalistas señalan como uno de los factores que agrava la vulnerabilidad ante los deslizamientos.

La provincia de Aceh, una de las más golpeadas, decretó el estado de emergencia hasta el 11 de diciembre. Su gobernador, Muzakir Manaf, admitió las dificultades del operativo: “Tenemos que actuar rápido, pero el terreno nos frena”. Las autoridades intentan movilizar maquinaria pesada, aunque el barro y las nuevas precipitaciones complican cada movimiento.

En un país conformado por más de 17.000 islas, las inundaciones y los deslizamientos son habituales durante la temporada de lluvias. Pero este episodio, marcado por tormentas intensas, deforestación y poblaciones asentadas en laderas inestables, se convirtió en un desastre excepcionalmente letal.

Fuente: TN