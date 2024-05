La semana pasada, el “Indio” Solari abrió las puertas del estudio de grabación que tiene en su casa de la localidad bonaerense de Castelar para conversar con el periodista Horacio Verbitsky sobre la realidad que viven los argentinos y analizar los primeros cinco meses del gobierno de Javier Milei.

La conversación, que tuvo lugar el 8 de mayo y estuvo moderada por el también periodista Marcelo Figueiras, fue publicada este domingo en El Cohete a la Luna.

“Independientemente de que a Milei le vaya bien, hay un loco de Presidente (...). Nunca pensé que un tipo con una motosierra fuera el que ganara”, señaló el músico, ex frontman de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. “No hay ninguna posibilidad de que termine bien”, afirmó Verbitsky, a lo que Solari acotó: “Pienso lo mismo que vos”.

En otro pasaje de la conversación, el “Indio” señaló: “Me extraña que haya gente que crea que hay que darle más tiempo a este tipo”. Y hasta puso en duda la legitimidad de las encuestas que le otorgan al Presidente un alto consenso social: “No sabemos cuál es el verdadero porcentaje. Hay que gente que se está cagando de hambre”.

Por otro lado, el cantante recordó que el ajuste que hizo Millei para equilibrar la economía no solo impactó en la cultura, sino también en la ciencia: “Pensar que el tipo pagó USD 50 mil para que clonaran a los perros, pero desfinancia a los científicos para que hagan eso acá. Termina siendo tan caricaturesco todo…”.

Para el “Indio”, el Presidente “muestra un estado de exaltación border” en todas las presentaciones públicas que hace y las cosas que dice. “Milei le pone el histrionismo que no le pone nadie”, lo criticó al referirse a su visita a Israel. “Fue al muro de los lamentos e hizo una sobreactuación”, ejemplificó.

Otra entrevista íntima

La última entrevista que había concedido el músico fue a principios de año, al periodista Julio Leiva, para el ciclo de entrevistas Caja Negra. Allí, Solari también había hecho referencias políticas, pero también abordó otros temas como el amor del público y su estado de salud por el avance del Mal de Párkinson.

En aquel reportaje, y sobre el momento político que se está viviendo en el país, aseguró: “La gente está cansada de la rosca y de pronto eligen cualquier cosa que parezca novedosa. Lo que pasa es que tiene muy mala memoria la gente. Pensar que este gobierno neoliberal es nuevo...yo la he vivido tres veces antes. No sé si eso puede durar mucho, porque la gente está todavía con la inercia de la casta y toda esa pavada que hubo alrededor del ingreso de toda esta gente que desembarca para robarse todo, es así”.

“Son mucho más rápido y arriesgados que nuestros diputados y senadores, que de alguna manera aplican, lo mismo que la Justicia, los caprichos de los muertos, porque en realidad las leyes, de movida, prohíben todo, no hacen otra cosa que prohibir. Y bueno, qué se puede prohibir, que no esté prohibido, nada. Pero creo que en algún momento vendrá alguna vez... pero ya no sé cómo reconocer a los buenos, no sé cuáles son los buenos”, completó.

Sobre su salud fue tajante: “Estoy como el culo” admitió, y agregó: “Lo que tengo es esa súper actividad que me mantiene abstraído en eso y ahí logro unos rounds de descanso, pero ni bien vuelvo a la realidad, yo camino muy mal. He nadado aguas abiertas y ahora no puedo hacer un largo en la pileta. ¿Qué te voy a contar? Agarrá un libro, buscá ‘parkinson’ y te va a decir todo lo que te pasa”.

