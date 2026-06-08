El operativo oficial estima una movilización cercana al millón de personas en Avellaneda (Jaime Olivos)

La despedida del Indio Solari se convirtió en uno de los acontecimientos populares más impactantes de los últimos años en Argentina. Miles de personas se acercaron a Avellaneda para darle el último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en una convocatoria que especialistas ya comparan con los funerales de figuras como Eva Perón, Juan Domingo Perón y Diego Maradona.

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Según estimaciones oficiales, cerca de un millón de personas participaron de la despedida realizada en el Microestadio Gatica de Villa Domínico. La magnitud de la movilización obligó incluso a adelantar la apertura del velatorio debido a la gran cantidad de fanáticos que aguardaban para ingresar.

La muerte del músico generó una movilización que excedió el ámbito artístico y se transformó en un fenómeno social y cultural.

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El escritor e historiador Pacho O'Donnell consideró que la convocatoria tiene una explicación que va más allá de lo racional. "Representa el alma de un pueblo", sostuvo al analizar el vínculo emocional que varias generaciones construyeron con la obra del artista.

Por su parte, el politólogo Andrés Malamud explicó que la masividad responde al "sentimiento de comunidad" y a la necesidad de compartir el duelo junto a quienes se identifican con un mismo universo cultural.

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Los especialistas coinciden en que el fenómeno está más ligado a la identidad colectiva que a cualquier lectura política.

En el repaso histórico aparecieron comparaciones con funerales emblemáticos de la historia argentina. El de Eva Perón, en 1952, reunió a más de dos millones de personas en Buenos Aires, mientras que la despedida de Juan Domingo Perón en 1974 convocó a cerca de un millón de asistentes. Más cerca en el tiempo, el velatorio de Diego Maradona también generó una movilización multitudinaria.

El historiador Daniel Balmaceda sumó además los casos de Jorge Newbery y Carlos Gardel como antecedentes de despedidas populares vinculadas a figuras que trascendieron su actividad específica para convertirse en símbolos culturales.

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La despedida del Indio Solari, sostienen los especialistas, parece inscribirse en esa misma tradición: la de aquellos personajes cuya influencia supera generaciones y cuya muerte moviliza a miles de personas que sienten que están despidiendo una parte de su propia historia.

Fuente: Infobae