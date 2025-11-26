Un nuevo episodio de inseguridad generó malestar en Parque Camet, donde un vecino denunció que un delincuente ingresó a su vivienda ubicada en Scaglia entre Los Manzanos y Los Duraznos, alrededor de las 11.30 del miércoles. Según relató, el intruso accedió por un terreno lindero de su propiedad y escapó luego de llevarse varias pertenencias.

El damnificado explicó que no es la primera vez que sufre robos de este tipo y que la modalidad se repite: “Ingresan por la parte trasera del terreno porque hay otro lateral que no está cerrado. Saltan por el frente, pasan por el lote y después se mandan a la casa”, detalló. En esta oportunidad, el ladrón forzó una ventana de un pequeño local interno y sustrajo objetos del interior.

Serra aseguró que convivir con hechos delictivos se volvió un problema cotidiano en el barrio. “Los robos son continuos. Tengo filmaciones y videos de otras oportunidades, de grupos que ya han entrado”, señaló, y remarcó la falta de patrullaje y problemas estructurales que, según dijo, agravan la situación: mala iluminación, calles deterioradas, basura sin recoger y un pluvial que provoca inundaciones en días de lluvia.

El malestar del vecino se profundizó cuando, más tarde, su esposa intentó radicar la denuncia. “A las 18 mi mujer fue a la comisaría del Parque Camet, donde funciona la 15°, y no había nadie que pudiera tomarle la denuncia. Es una indefensión total: no solo que nos roban, sino que vamos a denunciar y no hay personal para atendernos”, cuestionó.

Con tono indignado, Serra comparó la situación del barrio con su experiencia en ciudades europeas, donde vivió y trabajó como ingeniero. “Los barrios allá son lo mejor que tienen. Acá, en cambio, están totalmente abandonados. A quienes vivimos en los barrios nos tratan de fisuras. Es doloroso ver en qué estado se encuentra nuestra Argentina”, expresó.

El vecino puso a disposición las imágenes que registró el hecho y pidió mayor presencia policial y mejoras en la infraestructura urbana. “Es un desastre. Pero lo más grave es que uno ni siquiera puede hacer la denuncia”, concluyó.