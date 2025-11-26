Indignación en Parque Camet: “Esto parece el tercer mundo directamente”
Intentaron radicar la denuncia en la comisaría del Parque Camet, pero no había personal disponible para atenderlos.
Un nuevo episodio de inseguridad generó malestar en Parque Camet, donde un vecino denunció que un delincuente ingresó a su vivienda ubicada en Scaglia entre Los Manzanos y Los Duraznos, alrededor de las 11.30 del miércoles. Según relató, el intruso accedió por un terreno lindero de su propiedad y escapó luego de llevarse varias pertenencias.
El damnificado explicó que no es la primera vez que sufre robos de este tipo y que la modalidad se repite: “Ingresan por la parte trasera del terreno porque hay otro lateral que no está cerrado. Saltan por el frente, pasan por el lote y después se mandan a la casa”, detalló. En esta oportunidad, el ladrón forzó una ventana de un pequeño local interno y sustrajo objetos del interior.
Serra aseguró que convivir con hechos delictivos se volvió un problema cotidiano en el barrio. “Los robos son continuos. Tengo filmaciones y videos de otras oportunidades, de grupos que ya han entrado”, señaló, y remarcó la falta de patrullaje y problemas estructurales que, según dijo, agravan la situación: mala iluminación, calles deterioradas, basura sin recoger y un pluvial que provoca inundaciones en días de lluvia.
El malestar del vecino se profundizó cuando, más tarde, su esposa intentó radicar la denuncia. “A las 18 mi mujer fue a la comisaría del Parque Camet, donde funciona la 15°, y no había nadie que pudiera tomarle la denuncia. Es una indefensión total: no solo que nos roban, sino que vamos a denunciar y no hay personal para atendernos”, cuestionó.
Con tono indignado, Serra comparó la situación del barrio con su experiencia en ciudades europeas, donde vivió y trabajó como ingeniero. “Los barrios allá son lo mejor que tienen. Acá, en cambio, están totalmente abandonados. A quienes vivimos en los barrios nos tratan de fisuras. Es doloroso ver en qué estado se encuentra nuestra Argentina”, expresó.
El vecino puso a disposición las imágenes que registró el hecho y pidió mayor presencia policial y mejoras en la infraestructura urbana. “Es un desastre. Pero lo más grave es que uno ni siquiera puede hacer la denuncia”, concluyó.
