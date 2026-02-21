India y Brasil firmaron un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos y tierras raras durante una reunión oficial en Nueva Delhi entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de fortalecer la cooperación estratégica y asegurar cadenas de suministro más resilientes.

Tras el encuentro, Modi calificó el acuerdo como “un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes” y destacó la necesidad de profundizar la colaboración en un sector clave para el desarrollo industrial y tecnológico de ambos países.

Brasil posee la segunda mayor reserva mundial de tierras raras, insumos esenciales para industrias como la de vehículos eléctricos, paneles solares, teléfonos inteligentes, motores a reacción y sistemas de defensa. India, por su parte, busca reducir su dependencia de China, principal exportador global de estos minerales, impulsando la producción interna, el reciclaje y la diversificación de proveedores, contexto en el cual la alianza con Brasil adquiere especial relevancia.

Lula llegó a Nueva Delhi acompañado por una delegación de ministros y empresarios para participar de una cumbre internacional. Durante su visita, recibió una bienvenida ceremonial, rindió homenaje a Mahatma Gandhi y mantuvo conversaciones con Modi sobre iniciativas para ampliar los lazos comerciales y estratégicos.

Actualmente, India es el décimo mayor mercado para las exportaciones brasileñas, con un comercio bilateral que superará los 15.000 millones de dólares en 2025. Ambos países se propusieron alcanzar los 20.000 millones de dólares en intercambios comerciales para el 2030.

En el marco de la creciente competencia global por estos recursos, varios países buscan diversificar sus fuentes frente al dominio chino. El analista Rishabh Jain, del Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua de Delhi, señaló que la cooperación entre India y Brasil complementa acuerdos recientes con Estados Unidos, Francia y la Unión Europea, y afirmó que “las alianzas del Sur Global son fundamentales para asegurar un acceso diversificado a recursos locales y dar forma a las reglas emergentes del comercio global”.

Las conversaciones también incluyeron el análisis de los obstáculos económicos mundiales y las tensiones en el comercio multilateral, luego de que ambos países se vieran afectados por los aranceles estadounidenses en 2025, situación que los llevó a reclamar una cooperación más estrecha.

