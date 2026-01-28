El hecho ocurrió en la mañana del martes 28 de enero, cuando un Learjet 45 que transportaba a cinco personas perdió el control al intentar aterrizar en el aeropuerto local de Baramati. Entre las víctimas se encontraba Ajit Pawar, una de las figuras más influyentes del gobierno del estado de Maharashtra.

Ads

Según informaron medios locales, la aeronave había partido desde Bombay en un vuelo ejecutivo y, al tomar contacto con tierra, se produjo una explosión seguida de un incendio, lo que impidió cualquier intento de rescate. El jefe policial de Baramati confirmó que los ocupantes fueron hallados sin vida en el lugar del impacto.

La tragedia generó una fuerte conmoción política en India. El primer ministro Narendra Modi expresó públicamente su pesar y destacó la trayectoria del funcionario fallecido. “Era un líder del pueblo, con una profunda comprensión de la administración pública y un fuerte compromiso social”, señaló en un mensaje difundido en redes.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo a la cadena NDTV, el avión presentaba dificultades durante el descenso, aunque aún no hay conclusiones oficiales sobre las causas del accidente. Las autoridades aeronáuticas iniciaron peritajes técnicos para determinar si existieron fallas mecánicas, errores humanos u otros factores externos.

El episodio volvió a poner el foco en la seguridad de los vuelos ejecutivos en la región. Cabe recordar que el mismo modelo de aeronave había protagonizado un incidente previo en 2023 durante un aterrizaje complicado en Bombay, aunque en aquella ocasión no se registraron víctimas fatales.

Ads

Mientras continúa la investigación, el fallecimiento de Ajit Pawar deja un vacío en la dirigencia política de Maharashtra, donde era reconocido por su gestión y su peso dentro del oficialismo estatal. Las autoridades locales aseguraron acompañamiento a las familias de las víctimas y prometieron esclarecer lo ocurrido.

Fuente: Infobae