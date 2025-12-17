La India atraviesa una nueva crisis vinculada a su sistema electoral: al menos 33 funcionarios de mesa murieron desde el 4 de noviembre, cuando la Comisión Electoral lanzó una revisión intensiva del padrón (SIR) en 12 estados y territorios.

La investigación periodística reconstruye historias como la de Vijay Kumar Verma, docente de 50 años reclutado como “booth level officer” (BLO) en Lucknow, que colapsó en su casa mientras completaba tareas del SIR y murió días después por una hemorragia cerebral. Su familia asegura que recibía mensajes constantes con metas de formularios y advertencias de sanciones si no cumplía con los objetivos.

El SIR implica visitas casa por casa, identificación de votantes, recolección de fotos y documentación, y carga de datos en un portal oficial, un proceso que, según los testimonios, se vuelve aún más pesado por fallas del sistema, falta de capacitación y la dificultad de conseguir documentos en zonas rurales. En Uttar Pradesh, la fecha límite se extendió dos veces y ahora vence el 26 de diciembre.

El tema escaló al plano político porque la revisión del padrón ya generó denuncias opositoras por supuesta “manipulación” del electorado. En Bihar, donde el proceso se hizo antes de elecciones legislativas, se publicó un listado final que eliminó 4,7 millones de nombres, con señalamientos de que en algunas regiones musulmanas el recorte superó el promedio estatal.

La Comisión Electoral rechazó que la carga de trabajo explique las muertes y sostuvo que la tarea es “normal” y “no sobrecarga” a los BLO. También anunció mejoras en compensaciones e incentivos, mientras sindicatos y foros de trabajadores electorales denuncian que no se entregaron herramientas ni apoyo suficiente para cumplir con la exigencia en plazos cortos.

En paralelo, se multiplican las presentaciones judiciales contra el SIR y los reclamos de familias que piden asistencia estatal tras perder a quienes, en muchos casos, eran el sostén del hogar. El informe, además, menciona líneas de ayuda ante riesgo de suicidio en India (Sumaitri y Sneha Foundation) y advierte sobre el impacto humano que deja una burocracia apurada en un país de escala continental.

Fuente: Al Jazeera