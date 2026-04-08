En el estadio Malvinas Argentinas, la “Lepra” superó a Bolívar en el arranque de la fase de grupos, en lo que significó su debut absoluto en la Copa Libertadores.

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El equipo mendocino golpeó de entrada. Al minuto de juego, tras una gran contra comandada por Sebastián Villa, llegó una asistencia precisa para Matías Fernández, que definió y, con cierta complicidad de Carlos Lampe, puso el 1-0 casi desde el vestuario.

Ese arranque le dio tranquilidad y confianza al conjunto dirigido por Alfredo Berti, que se hizo dueño del partido. Con Villa como eje, generó varias situaciones claras para ampliar la ventaja, aunque le faltó precisión en la definición.

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Entre los puntos altos también se destacó la presencia del marplatense Ezequiel Bonifacio, afianzado como titular en el lateral derecho y consolidado como una pieza importante dentro del equipo tras el título de Copa Argentina que le dio el acceso al certamen continental.

En el otro duelo del grupo, Deportivo La Guaira y Fluminense igualaron en Venezuela, resultado que deja a Independiente Rivadavia como único líder con tres puntos en el inicio de la competencia.

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El próximo desafío será exigente: el miércoles 15 de abril visitará a Fluminense en Brasil, en una prueba de carácter para un equipo que ya empezó a escribir su historia grande en el plano internacional.

