Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina: la primera estrella nacional para Mendoza
Independiente Rivadavia de Mendoza hizo historia al consagrarse campeón de la Copa Argentina, logrando su primera estrella nacional y asegurando un lugar en la Copa Libertadores 2026, el mayor certamen continental de clubes.
La Lepra mendocina, dirigida por Alfredo Berti, se impuso en una final electrizante ante Argentinos Juniors por 5-3 en los penales, luego de un 2-2 lleno de emociones en el Estadio Monumental Presidente Perón en Córdoba. Fue una de las finales más apasionantes de los últimos tiempos, que coronó a un equipo que supo sobreponerse a la adversidad.
Con goles de Álex Arce y Matías Fernández hicieron que los mendocinos saquen ventaja , pero las expulsiones de Franco Amarfil y Alejo Osella —una en cada tiempo— complicaron el panorama. El “Bicho” capitalizó la superioridad numérica y consiguió el descuento con gol de Alan Lescano y Erik Godoy selló el empate a los 97.
Pese a sufrir la lesión de su arquero Ezequiel Centurión antes de la definición desde los doce pasos, Independiente resistió con nueve hombres y mostró un temple admirable. En la tanda de penales, la Lepra fue más efectiva y se quedó con el trofeo, dejando en el camino a uno de los equipos más sólidos del fútbol argentino.
La Copa Argentina, símbolo del federalismo, volvió a demostrar su esencia: dar lugar a todos los clubes del país, grandes y chicos, en igualdad de condiciones.
En esta edición participaron equipos del interior, como Kimberley de Mar del Plata, que hizo un gran partido y se despidió con dignidad ante un grande de Rosario como Newell’s.
El título de Independiente Rivadavia no solo enorgullece a Mendoza, sino que marca un antes y un después para el fútbol del interior argentino. La Lepra escribió una página dorada en Córdoba y llevó el nombre de su provincia al máximo escenario continental.
