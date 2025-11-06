La Lepra mendocina, dirigida por Alfredo Berti, se impuso en una final electrizante ante Argentinos Juniors por 5-3 en los penales, luego de un 2-2 lleno de emociones en el Estadio Monumental Presidente Perón en Córdoba. Fue una de las finales más apasionantes de los últimos tiempos, que coronó a un equipo que supo sobreponerse a la adversidad.

Con goles de Álex Arce y Matías Fernández hicieron que los mendocinos saquen ventaja , pero las expulsiones de Franco Amarfil y Alejo Osella —una en cada tiempo— complicaron el panorama. El “Bicho” capitalizó la superioridad numérica y consiguió el descuento con gol de Alan Lescano y Erik Godoy selló el empate a los 97.

Pese a sufrir la lesión de su arquero Ezequiel Centurión antes de la definición desde los doce pasos, Independiente resistió con nueve hombres y mostró un temple admirable. En la tanda de penales, la Lepra fue más efectiva y se quedó con el trofeo, dejando en el camino a uno de los equipos más sólidos del fútbol argentino.

La Copa Argentina, símbolo del federalismo, volvió a demostrar su esencia: dar lugar a todos los clubes del país, grandes y chicos, en igualdad de condiciones.

En esta edición participaron equipos del interior, como Kimberley de Mar del Plata, que hizo un gran partido y se despidió con dignidad ante un grande de Rosario como Newell’s.

El título de Independiente Rivadavia no solo enorgullece a Mendoza, sino que marca un antes y un después para el fútbol del interior argentino. La Lepra escribió una página dorada en Córdoba y llevó el nombre de su provincia al máximo escenario continental.