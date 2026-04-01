La pobreza en la Argentina se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata del nivel más bajo en los últimos años y marca una caída significativa respecto de mediciones anteriores.

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El dato representa una baja de 3,4 puntos porcentuales en relación con el semestre previo y una reducción cercana a los 10 puntos frente al mismo período del año anterior, consolidando una tendencia descendente luego del pico registrado en 2024.

Según el informe oficial, la disminución de la pobreza se da en un contexto de desaceleración de la inflación, recuperación de los ingresos y crecimiento de la actividad económica.

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La indigencia (que mide a quienes no logran cubrir una canasta básica alimentaria) se ubicó en torno al 6%, mientras que la incidencia de la pobreza sigue siendo especialmente alta en algunos sectores de la población.

Uno de los datos más sensibles es el que afecta a los menores. Más del 40% de los chicos de hasta 14 años continúan viviendo en condiciones de pobreza, lo que refleja la persistencia de brechas estructurales.

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La baja del indicador se inscribe en una trayectoria descendente a lo largo de 2025. En el primer semestre de ese año, la pobreza había alcanzado el 31,6%, lo que ya representaba una mejora frente a los niveles previos.

De esta manera, el nuevo dato confirma una recuperación tras el fuerte deterioro social registrado en 2024, cuando la pobreza había superado el 50% en el punto más crítico.

En este contexto, el dato del 28,2% aparece como un punto de inflexión alentador, aunque todavía lejos de resolver de manera estructural uno de los principales problemas del país.