En una final vibrante disputada en el Stadio Friuli de Udine, Paris Saint-Germain logró una remontada histórica para ganar la Supercopa de Europa 2025 frente a Tottenham Hotspur. Tras ir perdiendo 0-2 y levantarse en los minutos finales, el partido se definió desde los 12 pasos, donde los parisinos se impusieron 4-3, obteniendo su primer título en esta competición.

Tottenham tomó el control del partido durante gran parte del tiempo reglamentario. Micky van de Ven abrió la cuenta cerca del descanso, y apenas iniciado el segundo tiempo, Cristian “Cuti” Romero, capitán de los Spurs, anotó de cabeza para estirar el marcador a 2-0 con complicidad del debutante Lucas Chevalier que ocupó el lugar de Donnarumma en el arco parisino en medio de un escándalo.

Pero el PSG no bajó los brazos y los cambios de Luis Enrique le hicieron bien. En un giro dramático, Lee Kang-in descontó a falta de cinco minutos para el final, y ya en tiempo de descuento, Gonçalo Ramos igualó con un cabezazo que mandó el duelo a la tanda de penales.

En los penales, PSG se impuso 4-3. El arquero Lucas Chevalier, quien había reemplazado a Donnarumma, fue clave para el triunfo, convirtiéndose en héroe tras contener ejecuciones decisivas de los Spurs; aunque hubo varias ejecuciones sin puntería donde no pudieron acertar al arco.

Una final digna de un partido importante como el que se jugaban ambos. Nunca hay que dar por vencidos a los dirigidos por Luis Enrique que dieron una muestra de coraje y actitud en un partido que tenían prácticamente perdido.

PSG se consagró como el mejor equipo europeo una vez más y, más allá de la mancha en la final del Mundial de Clubes, sigue demostrando su competitividad. Lamentablemente no pudo ser para “Cuti” Romero que estrenó la capitanía de los Spurs con un buen partido e incluso un gol en una final.