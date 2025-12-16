Se realizó en el crematorio privado de Miramar la primera quema de droga secuestrada desde la implementación del sistema acusatorio en Mar del Plata. Se incineraron cerca de 40 kilos de ramas y cogollos de marihuana incautados en mayo, en el marco de una causa por infracción a la Ley N°23.737. El procedimiento fue dirigido por el Ministerio Público Fiscal y constituye un hito desde la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción el 7 de abril.

El caso se tramitó ante la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, bajo la dirección del fiscal general Daniel Eduardo Adler. La droga había sido secuestrada el 27 de mayo en un allanamiento realizado en una vivienda cercana al Faro Punta Mogotes.

Menos de tres meses después, el 21 de agosto, se acordó la suspensión de juicio a prueba por dos años, con reglas de conducta y condiciones homologadas judicialmente. Entre ellas, el control por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), la donación de objetos secuestrados al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del dinero incautado a la Asociación Civil Amigos del Hospital Regional de Mar del Plata.

La incineración de 39.053 gramos de cannabis sativa se llevó a cabo con el aval de la directora del crematorio, Elizabeth Brizuela Lena. La diligencia fue acompañada por personal de la Oficina de Evidencias del Área de Atención Inicial, encabezada por el fiscal Carlos Martínez, y contó con la colaboración de la oficial inspector Tania Omelchenco de la Policía Federal Argentina. También participaron la inspectora Verónica Tajes y la perito bióloga Mónica Viviana Barg, del Gabinete Científico Mar del Plata de la Superintendencia de Investigaciones Federales, quienes realizaron el pesaje y test de orientación del material.

El traslado y custodia de los estupefacientes estuvo a cargo de efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desde el momento del secuestro hasta su destrucción.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar