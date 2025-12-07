Un encuentro artístico en el Teatro Gran Rivadavia, en Flores, terminó este domingo con descompensaciones, gritos y la clausura del lugar por una presunta sobreventa de entradas. Veinte personas fueron atendidas por el SAME y dos debieron ser derivadas a hospitales porteños.

Ads

Según informó Alberto Crescenti, titular del SAME, los dos pacientes trasladados no lograban recuperarse en el sitio, por lo que fueron llevados al Santojanni y al Vélez Sarsfield. El resto de los asistidos pudo retirarse por sus propios medios tras recibir atención en el teatro.

El operativo se activó por el aviso de una ambulancia privada contratada para el evento, que alertó sobre los primeros desmayos en el interior de la sala. En minutos llegaron seis móviles del SAME con médicos especializados en triage para evaluar y priorizar a los afectados.

Ads

Puede interesarte

Crescenti explicó que, ante la cantidad de personas descompuestas y el riesgo de mayores incidentes, las autoridades de la Ciudad ordenaron suspender la actividad y evacuar el establecimiento. La Policía de la Ciudad quedó a cargo del procedimiento para garantizar una salida ordenada.

El episodio se produjo en la previa de un encuentro de escuelas de danza infantiles, que había convocado a una gran cantidad de familias. El público denunció apretujones, calor extremo y falta de circulación de aire, situaciones que habrían provocado los desmayos.

Ads

Tras lo sucedido, la Agencia Gubernamental de Control dispuso la clausura preventiva del teatro mientras avanza la investigación sobre la posible sobreventa y las fallas de seguridad que derivaron en el caos.

Fuente: NA