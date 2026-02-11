Violentos incidentes se registraron esta tarde en las inmediaciones del Congreso Nacional, cuando organizaciones de izquierda derribaron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad durante una movilización contra la reforma laboral.

La protesta se desarrollaba mientras el Senado debatía el proyecto impulsado por el Gobierno, rechazado por el peronismo y por organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA. Según fuentes oficiales, los manifestantes se enfrentaron con la Policía, que respondió con camiones hidrantes y balas de goma.

Guarecidos con bloques de madera y estructuras improvisadas, los manifestantes armaron bombas molotov y las arrojaron contra el cordón policial. Por los disturbios hubo 11 detenidos y 40 personas demoradas, de acuerdo con información de la Policía de la Ciudad.

Un video registrado durante los incidentes mostró el momento en que un grupo de personas preparaba un artefacto incendiario casero detrás de maderas y lo lanzaba luego contra los efectivos de seguridad apostados frente al Congreso.

Fuentes policiales indicaron que el primer cordón de seguridad correspondía a la Policía Federal, mientras que el segundo y el tercero estaban a cargo de la Policía de la Ciudad.

Tras los hechos, el Gobierno nacional calificó a los manifestantes como “delincuentes organizados”. El presidente Javier Milei expresó en sus redes sociales: “A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto… Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan”.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo que “por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale sí o sí. Se les acabó la joda”. Además, agregó: “Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuentes organizados. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio”.

En tanto, la jefe del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, afirmó que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”, y subrayó que “la excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ‘ganen’ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”.

Fuente: con información de TN y Noticias Argentinas