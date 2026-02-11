Graves incidentes se registran frente al Congreso Nacional: manifestantes de organizaciones de izquierda y movimientos sociales que protestan contra el proyecto de reforma laboral se enfrentan con la Policía durante el debate en el Senado.

Ads

Según se informó, varios manifestantes llevaron materiales para fabricar bombas molotov y algunos intentaron arrojarlas contra los efectivos que custodiaban el vallado dispuesto en la zona. En medio del caos, los grupos más agresivos fueron dispersados mediante el uso de camiones hidrantes, aunque continuaron atrincherados frente al cordón policial.

Además, un grupo de personas retiró parte del vallado y lo utilizó para intentar golpear a los agentes. Otro manifestante agredió con un palo a los policías que formaban una columna de contención sobre la avenida Rivadavia. La tensión se mantuvo durante varios minutos, con enfrentamientos intermitentes.

Ads

Puede interesarte

La movilización se desarrolla mientras el Senado debate la reforma laboral, un proyecto rechazado por el peronismo y por organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA. En ese contexto, los manifestantes también se protegieron con bloques de madera y continuaron arrojando objetos contra las fuerzas de seguridad.

Fuentes policiales indicaron que el primer cordón de seguridad estuvo a cargo de la Policía Federal, mientras que el segundo y tercer anillo correspondieron a la Policía de la Ciudad. La situación fue controlada mediante el uso de camiones hidrantes y balas de goma.

Ads

Fuentes: con información de TN y Noticias Argentinas