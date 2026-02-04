La protesta, que forma parte de reclamos habituales de personas retiradas y grupos afines por mejoras en sus haberes y condiciones de vida, comenzó de manera pacífica.

Ads

Sin embargo, la situación se tensó cuando un grupo de participantes intentó avanzar hacia las calles, lo que derivó en un despliegue de la Policía Federal Argentina para impedir el corte de tránsito.

Según diversos videos difundidos en redes sociales, uniformados realizaron uso de gas pimienta y hubo forcejeos y empujones entre manifestantes y agentes en algunos sectores. También se observó la detención de al menos una persona, entre ellas el sacerdote Francisco “Padre Paco” Olveira, quien fue retenido brevemente por la policía y luego liberado tras la intervención de legisladores presentes.

Ads

El operativo policial se montó en torno a las intersecciones próximas a la Plaza de los Dos Congresos, con el objetivo declarado de mantener despejadas las principales arterias ante el reclamo. En las semanas recientes, marchas similares han implicado movilizaciones de jubilados y la presencia de protocolos antipiquetes que buscan evitar el corte de calles, lo que ha generado episodios de enfrentamientos breves en varias ocasiones.

Hasta el momento, no se han informado balances oficiales de lesionados ni del total de detenidos tras los incidentes de hoy.



Ads