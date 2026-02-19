Columnas de distintas agrupaciones se concentraron este jueves contra la reforma laboral que se debatía en la Cámara de Diputados, en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde se registraron incidentes, con derribo de vallas y la intervención de las fuerzas de seguridad bajo el protocolo antipiquetes. Hasta el momento la cantidad de detenidos por diversos disturbios asciende a nueve personas.

Ads

Los primeros incidentes se produjeron cuando un grupo de manifestantes lanzó botellas y palos contra el vallado de seguridad e intentó derribarlo. Ante esta situación, intervino un camión hidrante para evitar enfrentamientos cuerpo a cuerpo.

Con el correr de la tarde, los manifestantes lograron tirar al menos dos vallas y continuaron arrojando objetos, por lo que las fuerzas respondieron con agua y gases lacrimógenos. También se escucharon detonaciones por disparos de balas de goma y se registraron focos de incendio de basura en la vía pública.

Ads

Puede interesarte

Personal de la Policía de la Ciudad, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina avanzó para dispersar a los manifestantes y retirarlos hasta la avenida 9 de Julio. En ese marco, se bloquearon varias calles aledañas por “razones de orden público”, lo que dificultó la evacuación de quienes intentaban retirarse de la zona.

Durante los operativos se realizaron detenciones preventivas en la intersección de Avenida de Mayo y Santiago del Estero, donde cinco personas -entre ellas dos menores- fueron arrestadas por un presunto robo bajo la modalidad “piraña”. Uno de los detenidos, de 17 años, tenía un pedido de captura vigente por tentativa de robo automotor con fecha del 26 de agosto de 2025.

Ads

Con el descenso de la concurrencia, el operativo de seguridad se mantuvo activo en los alrededores de Plaza Congreso, mientras persistían algunos grupos reducidos de manifestantes y la presencia de efectivos motorizados y columnas de Infantería.

Fuente: con información de Infobae