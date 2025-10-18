Un grave incidente de seguridad marcó el acto de campaña de Javier Milei en Tres de Febrero, donde una mujer identificada como Annabel Ilarraz, armada con un cuchillo, agredió a dos fotoperiodistas y fue finalmente detenida en el interior de un supermercado tras una persecución.

La mujer, que llegó a estar a escasos metros del Presidente durante la actividad proselitista, protagonizó escenas de violencia en medio de la multitud y lanzó gas pimienta a manifestantes, en un contexto de fuerte tensión entre militantes y opositores. La situación escaló cuando comenzó a perseguir a Antonio Becerra (Tiempo Argentino) y luego intentó apuñalar a Fernando de la Orden (Clarín).

El recorrido y el ataque

Milei encabezaba una caravana junto a Diego Santilli, Karen Reichardt y el intendente Diego Valenzuela, en el marco de una jornada con fuerte despliegue de Gendarmería. Sin embargo, la seguridad no logró evitar que Ilarraz escapara luego del primer altercado.

Según testigos, tras lanzar gas pimienta, la mujer gritaba frases como “Es mi Ciudad Jardín, kukardo de mierda”, mientras era contenida brevemente por agentes. No obstante, logró fugarse entre la multitud y se dirigió hacia un supermercado cercano, donde continuó la persecución.

Allí, Becerra se escondió entre góndolas, mientras otros militantes marcaban su ubicación. Fue entonces cuando de la Orden intentó intervenir y recibió un intento de ataque con un cuchillo de caza de 20 centímetros, que por centímetros no lo hirió de gravedad.

Detención y antecedentes

La agresora fue finalmente reducida por personal de seguridad del supermercado y efectivos policiales, y trasladada a la Comisaría Séptima de Ciudad Jardín. La Policía Bonaerense incautó el arma blanca y confirmó su identidad. Su hermana, entrevistada por medios, aseguró que Annabel Ilarraz "es bioquímica, vecina de Morón y no tiene problemas psiquiátricos".

Clima tenso en la campaña

El hecho ocurre en el marco de una campaña marcada por la polarización, donde Milei busca reforzar su caudal de votos en el conurbano y los actos se realizan bajo estrictas medidas de seguridad. En su discurso, el Presidente volvió a pedir apoyo para “evitar la barbarie de los Kirchner”.

La violencia registrada en Tres de Febrero genera inquietud no sólo por la cercanía física con el mandatario, sino también por el clima social creciente en los días previos a las elecciones del 26 de octubre.