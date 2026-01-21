La sede del Foro Económico Mundial 2026 en Davos fue evacuada de manera preventiva tras detectarse presencia de humo en el centro de conferencias, luego de una jornada de exposiciones de líderes políticos internacionales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei.

Según informaron medios locales, el humo habría sido provocado por un incendio en un hotel ubicado en las inmediaciones del predio donde se desarrolla el encuentro internacional.

Como consecuencia del incidente, se desplegó un importante operativo de bomberos en la zona para controlar la situación y garantizar la seguridad de los asistentes.

Hasta el momento, no se registraron personas heridas ni se informaron daños en las instalaciones del Foro Económico Mundial.

Fuente: con información de El Cronista

