Actualmente, en las instalaciones permanecen más de 60 ejemplares, entre ellos 56 pingüinos magallánicos, dos pingüinos rey, cuatro pingüinos saltarrocas y cuatro lobos marinos. Todos dependen de cuidados diarios, alimentación y atención veterinaria, en un contexto donde la empresa ya no cuenta con ingresos para sostener la estructura.

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El parque, que supo ser uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, cerró sus puertas en 2025 y posteriormente la firma que lo operaba fue declarada en quiebra. Desde entonces, los animales pasaron a formar parte del proceso judicial, lo que implica que cualquier decisión sobre su futuro, traslado, cesión o eventual reubicación, debe ser autorizada por la Justicia.

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Antes de la quiebra, la empresa había intentado vender parte de los ejemplares para obtener liquidez, aunque solo logró concretar la transferencia de un grupo de delfines al exterior. El resto quedó en el predio, a la espera de una resolución definitiva sobre su destino.

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Mientras tanto, se mantiene un esquema mínimo de funcionamiento con personal reducido que se encarga exclusivamente del cuidado de los animales, en una carrera contrarreloj ante los recursos limitados disponibles.

El caso plantea un dilema que va más allá de lo económico: cómo garantizar el bienestar de los ejemplares en medio de un proceso de quiebra, donde el tiempo y las decisiones judiciales serán claves para definir qué ocurrirá con ellos.

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