Incertidumbre en Mar del Plata por la gratuidad del transporte durante las elecciones
Ni los empresarios del sector ni el propio gobierno municipal han comunicado si el servicio será gratuito el próximo domingo 26 de octubre. Desde la Provincia ratificaron la medida, pero la adhesión local sigue siendo una incógnita.
A pocas horas de las elecciones nacionales de este domingo 26 de octubre, todavía no hay certezas en General Pueyrredon sobre si el transporte público será gratuito durante la jornada.
Fuentes del sector consultadas por este medio aseguraron que no recibieron ninguna notificación del Municipio ni del área local de Transporte respecto a la adhesión a la resolución provincial que establece la gratuidad del servicio. Desde el gobierno municipal, en tanto, no se prevé emitir ningún comunicado sobre el tema, según confirmaron distintas fuentes cercanas a la gestión.
Por su parte, los referentes sindicales de los choferes estiman que podría repetirse el esquema de las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre, cuando el transporte fue gratuito sólo entre las 8 y las 18 horas, y no durante todo el día.
Desde la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Transporte informó la gratuidad del servicio público automotor y fluvial de pasajeros durante los comicios nacionales. La medida abarca los servicios urbanos e interurbanos de media y larga distancia, así como los tramos aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Sin embargo, desde el propio ministerio se aclaró que cada municipio debe adherir a la resolución para que la gratuidad se aplique a las líneas locales —en el caso de Mar del Plata, aquellas que van del 500 en adelante—, ya que están bajo la órbita del distrito.
Por ahora, tanto el Municipio como las empresas prestatarias del servicio se mantienen en silencio, mientras los usuarios esperan una definición.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión