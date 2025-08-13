Incendios forestales azotan el sur de Europa: al menos tres muertos y miles de evacuados
El fuego continua avanzando en el sur de Europa tras una noche de intensos combates contra el fuego
En Grecia, las llamas amenazan la ciudad portuaria de Patras, arrasando olivares y poniendo en riesgo viviendas e instalaciones agrícolas. Bomberos, aviones hidrantes y vecinos trabajan juntos para contener el avance.
La emergencia se replica en otros países de la región. En Albania, un hombre de 80 años murió en un incendio al sur de Tirana, lo que obligó a evacuar cuatro aldeas y provocó explosiones de proyectiles de la Segunda Guerra Mundial enterrados en Korca. En España, un voluntario de bomberos perdió la vida en Castilla y León, donde miles de personas han debido abandonar sus hogares.
En Turquía, un trabajador forestal falleció en un accidente con un camión de bomberos en medio de un operativo contra un incendio en el sur del país, que dejó a otras cuatro personas heridas. Desde junio, Turquía ha registrado 18 muertes por esta crisis, incluidas las de 10 rescatistas y brigadistas.
La combinación de olas de calor y altas temperaturas ha favorecido la propagación de los focos en la cuenca mediterránea, lo que llevó a varios gobiernos a elevar sus niveles de respuesta de emergencia y coordinar ayuda internacional.
Fuente: Asociated Press
