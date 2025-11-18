Varios focos de incendio se desataron este lunes por la tarde en la Patagonia, principalmente en la zona de Epuyén y el paraje El Pedregoso, en la provincia de Chubut, y en cercanías de El Bolsón, en Río Negro. Los primeros focos se detectaron alrededor de las 14 y, hasta la medianoche, brigadistas, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad continuaban trabajando para contener el avance del fuego.

Uno de los incendios más preocupantes se originó en la ladera del cerro Pirque, cerca de la cascada Las Pataguas, donde las fuertes ráfagas favorecieron la propagación de las llamas. La Municipalidad de Epuyén difundió una alerta preventiva para que la población se mantenga alejada de la zona afectada y pidió circular con extrema precaución por las rutas y caminos cercanos. En El Pedregoso, el fuego avanzó desde la zona del loteo San Francisco y la columna de humo fue visible desde varios kilómetros.

En El Bolsón, el primer foco se reportó cerca de las 14.30 en el kilómetro 1922 de la Ruta 40 norte, en un incendio de interfase que obligó a la intervención del SPLIF, Bomberos Voluntarios y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Hacia la tarde, otro foco de mayor complejidad se registró en inmediaciones del complejo de cabañas Kritz y de una vivienda familiar, con al menos 60 hectáreas afectadas entre matorrales, pastizales y bosques nativos e implantados. En las horas de mayor actividad se dispuso la evacuación preventiva de algunos sectores residenciales.

Además de Epuyén, El Pedregoso y El Bolsón, se reportaron focos en Laguna de Ruiz y en la zona de Cuesta del Ternero, en Mallín Ahogado, donde los equipos lograron controlar y extinguir principios de incendio en canteras y áreas rurales. En total, se movilizaron más de 120 combatientes, que trabajaron en la apertura de líneas cortafuego y en la protección de viviendas y complejos turísticos.

El avance del fuego se vio potenciado por un fuerte temporal de viento que golpeó a gran parte de la Patagonia, con ráfagas que en sectores de Chubut superaron los 100 kilómetros por hora y causaron caída de árboles, voladuras de techos y cortes de energía. El Servicio Meteorológico Nacional emitió primero una alerta roja y luego la redujo a amarilla para la provincia, mientras que en Santa Cruz se mantiene una alerta naranja por vientos del oeste de hasta 80 km/h y ráfagas que podrían superar los 110 km/h.

Para este martes se esperan condiciones similares, con temperaturas cercanas a los 20 grados, baja humedad y persistencia de vientos intensos durante la mañana, un combo que mantiene en alerta a las autoridades. Los organismos de manejo del fuego anticiparon que reforzarán las tareas de enfriamiento y contención con el apoyo de un helicóptero equipado con helibalde para descargas puntuales en los puntos más calientes de cada foco.

Fuente: Infobae