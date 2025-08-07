"Estamos solos en el mundo", fue la frase que quedó grabada en la memoria de Denis Bruno, un jubilado de 65 años, mientras combatía las llamas que amenazaban con consumir su hogar en Coustouge, una pequeña localidad del departamento de Aude. Con una manguera en mano, mojaba las paredes para proteger su casa, mientras un bombero a su lado le advertía la gravedad de la situación.

El incendio se desató el martes 5 de agosto a las 16:00 en las colinas de Corbières, al pie de los Pirineos, y en apenas 24 horas ya había destruido más de 16.000 hectáreas. Las llamas arrasaron viviendas, viñedos y bosques. Solo en Coustouge, al menos tres casas fueron consumidas por el fuego, y decenas de vecinos debieron evacuar en plena noche.

El testimonio de Bruno refleja la desolación: “Estar rodeado por el fuego, escuchar su sonido... es aterrador. Pero no podía dejar mi vida atrás”.

El gobierno francés desplegó a más de 2.500 bomberos y casi la totalidad de sus recursos aéreos para intentar contener el avance de las llamas. Aun así, el fuego continuó extendiéndose por la región, generando escenas apocalípticas que llevaron a muchos a compararlo con lo vivido en otros desastres climáticos recientes.

Las condiciones climáticas extremas, con calor sofocante y vientos secos, han dificultado los esfuerzos de contención. La situación se suma a una temporada de incendios cada vez más intensa en Europa, donde el cambio climático y la sequía amplifican el riesgo de megaincendios forestales.

Fuente: Le Monde