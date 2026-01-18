El sur de Chile atraviesa una de sus peores emergencias en años por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, donde al menos 16 personas murieron y más de 50.000 debieron ser evacuadas.

Con múltiples focos activos y condiciones climáticas adversas, las autoridades desplegaron recursos extraordinarios y advirtieron que la situación podría agravarse en las próximas horas.

Según informó el Gobierno, los bomberos combaten al menos 14 focos de incendio a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, en un escenario marcado por altas temperaturas y fuertes vientos.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que 15 de las víctimas fatales se registraron durante la mañana del domingo en la región del Biobío, mientras continúan las tareas de rescate y evaluación de daños.

Frente a la magnitud del desastre, el presidente Gabriel Boric decretó el estado de emergencia en Ñuble y Biobío, lo que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas y la movilización de todos los recursos disponibles. “Estamos enfrentando un cuadro complejo”, señaló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al advertir que la proyección meteorológica anticipa temperaturas extremas que dificultarán el combate del fuego.

La tragedia reaviva el recuerdo de los incendios que en los últimos años golpearon con fuerza al centro-sur del país, incluidos los siniestros de 2024 en Valparaíso y Viña del Mar, considerados entre los más letales de la historia reciente de Chile. Mientras continúan los operativos, el Gobierno advirtió que el número de víctimas y damnificados podría aumentar a medida que se acceda a las áreas más comprometidas.

Fuente: Infobae